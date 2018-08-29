Сьогодні четверта річниця Іловайської трагедії: як це було



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Під час Іловайського котла загинули 366 військових, ще 429 — дістали поранення різного ступеня, а близько 300 — потрапили у полон

29 серпня – четверта річниця початку виходу українських військових з Іловайського котла Донецької області.

Бої за Іловайськ тривали з 6 серпня по 3 вересня 2014 року.

18 серпня, в ході запеклих боїв, українські силовики, що значною частиною складалися з добровольчих батальйонів, увійшли в Іловайськ.

Нашим військовим навіть удалося прорватися в центр міста й підняти синьо-жовтий прапор. Вони змогли взяти під свій контроль частину міста, однак після заходу значних сил регулярних російських військ 23-24 серпня у тил українського угрупування з території РФ, а також через дезертирство окремих українських підрозділів, іловайське угрупування опинилося в оточенні.

За даними СБУ, під Іловайськом на той час перебували 3,5 тисячі російських військових.

У ніч з 28 на 29 серпня глава РФ Володимир Путін звернувся до бойовиків із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні.

29 серпня вранці українські військові двома організованими колонами почали рух з міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами.

Обидві колони під час виходу із міста були розстріляні бойовиками та російськими регулярними частинами.

Згідно із розслідуванням ГПУ під час Іловайського котла загинули 366 військових, ще 429 — дістали поранення різного ступеня, а близько 300 — потрапили у полон.

Вісім українських бійців, які воювали в оточенні під Іловайськом у серпні 2014 року, вже три роки залишаються у полоні бойовиків.

Важкі втрати спонукали українське керівництво до укладення Мінського перемир'я в рамках контактної групи Україна-Росія-ОБСЄ із залученням представників проросійських бойовиків.

Розслідування причин трагедії досі триває.

Раніше представники громадських організацій та активісти попросили президента Петра Порошенка видати указ, яким встановити 29 серпня Днем пам'яті полеглих героїв-захисників незалежної України.

Як повідомив заступник голови правління Об'єднання учасників бойових дій «Сармат» Ігор Гевко, дату 29 серпня обрано не випадково, оскільки саме цього дня 2014 року в Іловайському котлі загинула найбільша кількість військових в один день за 4 роки війни.

Гевко також зазначив, що у середу, 29 серпня, на Михайлівській площі в Києві пройдуть заходи із вшанування пам'яті полеглих захисників, які розпочнуться о 11.00 з хвилини мовчання та виступів матерів, дружин та родичів загиблих.

Окрім того, сказав він, о 12.00 в усіх церквах УПЦ КП розпочнеться всеукраїнська панахида за загиблими військовими.

Також, як зазначив Гевко, запланована презентація електронної «Книги пам'яті», підготовленої волонтерами та активістами за сприяння Михайлівського монастиря, інші заходи.