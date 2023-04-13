Підвищення рівня води у Дніпрі очікується 13 квітня – КМДА

Підвищення рівня води в річці може досягти позначок початкового затоплення прилеглих до русла ділянок

Підвищення рівня води в річці може досягти позначок початкового затоплення прилеглих до русла ділянок

Підвищення рівня води у Дніпрі, внаслідок весняної повені очікується 13 квітня, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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«За інформацією Українського гідрометцентру, 12-13 квітня внаслідок весняної повені через Київську ГЕС може піднятися рівень води у Дніпрі», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за прогнозом синоптиків, підвищення рівня води в річці може досягти позначок початкового затоплення прилеглих до русла ділянок.

«Столичні служби моніторять ситуацію і будуть готові використовувати всі необхідні засоби, якщо виникне загроза підтоплень. У разі надзвичайних ситуацій телефонуйте 101 або до Київської служби порятунку цілодобово за номером (044) 430 37 13», – додали у відомстві.

Зазначимо, раніше, синоптики попередили про негоду у Київській області у вигляді затяжної грози.