Києво-Печерський заповідник подав позов проти УПЦ МП
Заповідник звернувся до Господарського суду Києва, щоб усунути численні перешкоди, які чинить УПЦ МП
Сьогодні Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив представників Української православної церкви Московського патріархату. Відповідний позов з’явився в розпорядженні «Главкома».
«Через це заповідник звернувся до Господарського суду м. Києва, щоб усунути численні перешкоди, які чинить УПЦ МП на шляху передачі в законний спосіб майна Лаври законному власнику – державі», – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко
Відповідно до ст. 381 Цивільного кодексу України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном. Будемо вирішувати ситуацію в законний спосіб.
Раніше Данілов розповів, як представників УПЦ МП видворятимуть з Лаври.
Вчора управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів
Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври.
Нагадаємо, що керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).
Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври. 30 березня у стінах Києво-Печерської лаври вирували скандали.
Коментарі — 0