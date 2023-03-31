Києво-Печерський заповідник подав позов проти УПЦ МП

Заповідник звернувся до Господарського суду Києва, щоб усунути численні перешкоди, які чинить УПЦ МП

Сьогодні Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив представників Української православної церкви Московського патріархату. Відповідний позов з’явився в розпорядженні «Главкома».

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«Через це заповідник звернувся до Господарського суду м. Києва, щоб усунути численні перешкоди, які чинить УПЦ МП на шляху передачі в законний спосіб майна Лаври законному власнику – державі», – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко

Відповідно до ст. 381 Цивільного кодексу України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном. Будемо вирішувати ситуацію в законний спосіб.

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Раніше Данілов розповів, як представників УПЦ МП видворятимуть з Лаври.

Вчора управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів

Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври.

Нагадаємо, що керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

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Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври. 30 березня у стінах Києво-Печерської лаври вирували скандали.