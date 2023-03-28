Атака на столицю: влада повідомила про кількість збитих дронів

Внаслідок падіння уламків дрона в Святошинському районі виникло загоряння в нежитловій будівлі

У ніч на 28 березня силами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено 12 ударних безпілотників Shahed. Такі попередні дані повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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«Внаслідок падіння уламків БПЛА в Святошинському районі виникло загоряння в нежитловій будівлі. Пожежа ліквідована. За уточненими даними, без жертв», - розповів він.

Попко заявив, що Київ витримав ще одну атаку, і подякував воїнам сил протиповітряної оборони.

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Зауважимо, під час повітряної тривоги у ніч на 28 березня вибухи чули, зокрема, в Дніпрі та Києві.

У столиці, за даними міської військової адміністрації, збили всі дрони, але внаслідок падіння уламків виникла пожежа у Святошинському районі спалахнуло нежитлове приміщення, вогонь охопив площу приблизно 200 м². Пожежу вже локалізували, постраждалих немає.

Столичні рятувальники показали наслідки ворожої атаки на Київ.

Тривогу в Україні почали оголошувати приблизно о 22.00 27 березня. До 23.35 вона пролунала в Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Рівненській, Волинській областях, а також у тимчасово окупованому Криму та Луганській області (майже вся ця область теж перебуває в окупації).

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