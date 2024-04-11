Соцмережі шоковані парковкою біля метро «Палац спорту» (фото)

Територія, ймовірно, стала приватною парковкою

Від метро «Палац спорту» до ТЦ Гулівер частину загальної території позначили як «приватну власність» та почали загороджувати. Про це у соцмережах написала синоптикиня Наталя Діденко, яка була шокована такими змінами у центрі міста.

На світлинах помітно, як від виходу з метро до торгового центру витягнулася широка смуга, поділена на прямокутники. Виділені місця схожі на приватну парковку. Натомість, пішохідного місця для людей залишили зовсім мало.

фото: Facebook / Наталка Діденко

«Від метро «Палац спорту», ось прямо з виходу, до ТЦ Гулівер витягнулася широка смуга, поділена на прямокутнички. На ділянці загального міського користування. Бо ж місце прямо біля метро – хіба не має бути для усіх?», – запитує синоптикиня.

фото: Facebook / Наталка Діденко

Діденко цікавиться, невже у Києві стало можливим «купити прямо в центрі міста особистий прямокутничок землі і застовбити його»?

Кияни у коментарях під дописом теж виразили обурення такою ситуацією. Вони вважають такі зміни незаконними.

фото: Facebook / tala.didenko

фото: Facebook / tala.didenko

фото: Facebook / tala.didenko

Наприкінці публікації синоптикиня зауважила, що почувається збентеженою та здивованою такими змінами у центрі міста.

До слова, мешканці столиці просять відкрити пішохідні переходи на всіх мостах Києва під час повітряної тривоги. За словами автора ініціативи Антона Попова, під час повітряної тривоги зелена гілка метро не з’єднує лівий та правий береги міста.

Стало відомо, скільки коштуватиме Києву ремонт метро на «Деміївській».