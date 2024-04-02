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Польські протестувальники знову перекрили пункт пропуску «Угринів-Долгобичув»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польські протестувальники знову перекрили пункт пропуску «Угринів-Долгобичув»
Польські протестувальники відновили блокування одного з пунктів пропуску
фото з відкритих джерел

Через відновлення блокування КПП можливе ускладнення руху як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд

Сьогодні зранку, 2 квітня, на території Польщі перед пунктом пропуску «Угринів-Долгобичув» протестувальники поновили блокування руху для вантажівок. Ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд. Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

«За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 09:00 на території Польщі перед пунктом пропуску «Угринів-Долгобичув» поновилося блокування руху для вантажівок», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Також у відомстві додали, що через відновлення блокування КПП можливе ускладнення руху як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд. Тому прикордонники просять водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час міжнародних перевезень.

Раніше повідомлялося, що на напрямку пунктів пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська». Через «Ягодин» та «Рава-Руська» польські протестувальники взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі.  Раніше польські фермери припинили блокувати рух вантажівок по пунктах пропуску «Краківець», «Шегині» та «Устилуг», тут зараз відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в’їзд. Черги на території Польщі ще зберігаються на напрямку «Краківця»  та «Шегині».

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Теги: Польща Держприкордонслужба кордон

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