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Стало відомо, скільки коштуватиме Києву ремонт метро на «Деміївській»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, скільки коштуватиме Києву ремонт метро на «Деміївській»
Аварійний тунель між станціями метро «Либідська» та «Деміївська»
фото з відкритих джерел

Аварія тунелю першої колії перегону між станціями «Деміївська» – «Либідська» обійдеться Києву майже в половину резервного фонду

Київська влада виділить на ремонт тунелю між станціями метро «Либідська» і «Деміївська» майже 400 млн грн. Про це повідомив голова тимчасової комісії Київради з питань метрополітену Олександр Тимченко.

«Нарешті стало відомо, у скільки нам обійдеться аварія тунелю першої колії перегону між станціями «Деміївська» – «Либідська». 393 547 021 грн – це майже половина резервного фонду м. Києва на 2024 рік (який становить 836 416 567 грн)», – написав депутат.

Як зазначив Тимченко, згідно з розпорядженням №281 Київської міської військової адміністрації від 01.04.2024 гроші виділяються саме з резервного фонду міста.

Нагадаємо, рух метрополітену, зокрема на пошкодженій ділянці синьої гілки між станціями «Деміївська» та «Либідська», мають відновити до кінця літа цього року.

Зокрема, рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні. З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

Як повідомлялося, КП «Київський метрополітен» під керівництвом Віктора Брагінського віддав підряд на капітальний ремонт «червоної гілки» столичного метро вартістю 1,5 млрд грн компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського. Жінка викладає класичну хореографію в академії танцю.

Теги: метро Київ столиця громадський транспорт депутат

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