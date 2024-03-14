Тренер футбольного клубу прем'єр-ліги не повернувся до України після зборів у Туреччині

Ігор Касьяненко увійшов до тренерського штабу Романа Григорчука в одеському «Чорноморці» на початку 2022 року

Тренер з фізпідготовки одеського «Чорноморця» Ігор Касьяненко не повернувся з тренувального збору в Туреччині назад в Україну. Ймовірно, він поїхав до Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє Sport.ua.

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Ігор Касьяненко увійшов до тренерського штабу Романа Григорчука в одеському «Чорноморці» на початку 2022 року. Провівши в Одесі рівно два роки, на початку січня він разом з командою клубу вирушив на тренувальний збір до Туреччини, звідки вирішив не повертатися до України.

«На відміну від решти членів одеської команди, які не нехтували виданим Міністерством молоді та спорту дозволу на виїзд за кордон під час військового стану в Україні, уродженець Луганська вирушив до США. У цій країні втікач має наміри «кинути якір» разом із своєю сім’єю у Майамі», – йдеться у повідомленні Sport.ua.

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У справі його втечі з України триває розслідування. У ФК «Чорноморець» утримуються від будь-яких коментарів щодо вищезгаданої ситуації до закінчення перевірки даного факту.

Нагадаємо, колишній український коментатор Megogo та експрацівник телеканалу «Інтер» Роман Кадемін пояснив, чому втік за кордон.

«Тих, хто виїхав, зараз обвинувачують у зрадництві та боягузливості. Але заздрити нам абсолютно нема причин. Єдине що – ми засинаємо і прокидаємось під мирним небом. Це правда. Ви перебуваєте в абсолютно іншій ситуації. Але казати, що нам тут легко – це велика помилка. Ви спробуйте приїхати сюди з однією валізою, у чужу країну, де вас ніхто не чекає, де у вас нічого немає і вам потрібно починати навіть не з нуля, а ще нижче», – жаліється Кадемін.

До слова, український журналіст і ведучий «24 каналу» Олексій Печій виїхав із України у закордонне відряження, після чого заявив, що вже не повернеться назад. Після хвилі обурення Печій оприлюднив публікацію, у якій намагався пояснити свою позицію. Мовляв, «продовжить інформаційну війну за Україну», але перебуваючи в одній із країн Європи.