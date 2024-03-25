Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кияни вимагають відкрити пішохідні переходи на мостах під час тривоги

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Кияни вимагають відкрити пішохідні переходи на мостах під час тривоги
Кияни просять врахувати потреби пішоходів, зокрема створити доступні пішохідні переходи на всіх мостах Києва
фото: unsplash

На думку ініціатора петиції, люди мають право самі обирати чи чекати відбою, чи взявши відповідальність на себе перетнути міст

Мешканці столиці просять відкрити пішохідні переходи на всіх мостах Києва під час повітряної тривоги. Відповідну електронну петицію розміщено на сайті Київської міської ради.

«Ми, громадяни Києва, прагнемо звернутися до влади з важливим питанням щодо забезпечення безпеки та доступності для всіх мешканців міста. Водночас забезпечуючи безпеку в умовах воєнного стану, необхідно враховувати потреби пішоходів, зокрема створення доступних пішохідних переходів на всіх мостах Києва», – йдеться в петиції.

За словами автора ініціативи Антона Попова, під час повітряної тривоги зелена гілка метро не з’єднує лівий та правий береги міста.

«Дістатися з чи до Дарницького району неможливо. Люди годинами чекають відбою тривоги на станціях «Видубичі» та «Осокорки». Відстань між станціями становить близько 4 км, що можна подолати пішки менше, ніж за годину, а за допомогою засобів мікромобільності – ще швидше», – наголошує автор.

На думку ініціатора петиції, люди мають право самі обирати чи чекати відбою, чи усвідомивши ризик, взявши відповідальність на себе перетнути міст. І за його словами, для цього достатньо виділити лише одну смугу для руху.

Нагадаємо, робота Тимчасової спеціальної комісії щодо розслідування функціонування київської влади торкнеться мостів та реакції громадського транспорту в столиці на повітряні тривоги. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова ТСК Віталій Безгін.

Раніше повідомлялося, що рішення зупиняти рух метро мостами під час повітряної тривоги у Києві спрямоване на безпеку цивільного населення, оскільки мости є найуразливішими ділянками. Про це у минулому році розповів колишній начальник «Київського метрополітену» Віктор Брагінський.

Насамперед він пояснив, що рішення заборонити курсування поїздів метрополітену на відкритих ділянках та через мости під час повітряної тривоги було ухвалено Радою оборони Києва.

Теги: Київ метро міст тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стоична влада проводить навчальні заходи для наших захисників та захисниць та їх сімей
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Навчання триватимуть протягом трьох днів
У столиці пройдуть навчання ЗСУ. Влада звернулася до киян
26 лютого, 10:14
Як повідомила пресслужба КМДА, пожежа розпочалася через загоряння травʼяного настилу та очерету
У Києві на Осокорках триває масштабна пожежа (відео)
5 березня, 20:37
Станція метро «Дніпро» під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки
Станція метро «Дніпро» відновить роботу у звичайному режимі: названо дати
7 березня, 13:42
Після обіду Київ почало засипати снігом
У Київ несподівано повернулася зима (фото, відео)
12 березня, 16:13
99 співробітників компанії, які були на зміні, не постраждали
Унаслідок ракетної атаки у Києві знищено склад Rozetka (фото)
21 березня, 14:04
Міська влада ініціюватиме розірвання договору оренди з підприємством, яке пов'язують з Медведчуком
Суд Києва постановив стягнути 67 млн грн з компанії, яка пов'язана з Медведчуком
22 березня, 19:00
Погода протягом дня очікується хмарною з проясненнями
Ранком столицю накрив густий туман (фото)
20 березня, 07:42
Унаслідок російського ракетного обстрілу Києва постраждав Свято-Миколаївський храм на Татарці
Розпʼяття посічене, ікони побиті склом: росіян пошкодили храм у столиці (фото)
21 березня, 10:27

Новини

Кияни вимагають відкрити пішохідні переходи на мостах під час тривоги
Кияни вимагають відкрити пішохідні переходи на мостах під час тривоги
Кличко розповів, коли буде запущено рух автомобілів Подільським мостом
Кличко розповів, коли буде запущено рух автомобілів Подільським мостом
Удар по Києву: зі збитої ракети витекло токсичне паливо
Удар по Києву: зі збитої ракети витекло токсичне паливо
Ракетна атака на Київщину: сотні домівок лишилися без світла
Ракетна атака на Київщину: сотні домівок лишилися без світла
Атака на Київ: уламки ракет упали у двох районах
Атака на Київ: уламки ракет упали у двох районах
Вибухи в Києві: в одному із районів зафіксовано падіння уламків
Вибухи в Києві: в одному із районів зафіксовано падіння уламків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Чи може Україна повернути кордони 91-го року: Берлінська приголомшила відповіддю
22K
Ураження російських кораблів «Ямал» і «Азов»: що про них відомо
14K
ЗСУ розкрили наслідки нічного удару по Севастополю
14K
У Києві пролунали потужні вибухи, в місті працює ППО
11K
Власник «Крокус Сіті» розповів, що робили охоронці під час теракту
7463
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години

Новини

День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
Сьогодні, 00:50
Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
Вчора, 15:01
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
Вчора, 14:14
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
Вчора, 12:50
Війна в Україні має бути найбільшим пріоритетом зовнішньої політики США – ексрадник держдепу
Вчора, 11:27
Ракетна атака на Україну, вибухи в Криму: головне за ніч
Вчора, 06:31

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua