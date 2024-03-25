Кияни вимагають відкрити пішохідні переходи на мостах під час тривоги

На думку ініціатора петиції, люди мають право самі обирати чи чекати відбою, чи взявши відповідальність на себе перетнути міст

Мешканці столиці просять відкрити пішохідні переходи на всіх мостах Києва під час повітряної тривоги. Відповідну електронну петицію розміщено на сайті Київської міської ради.

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«Ми, громадяни Києва, прагнемо звернутися до влади з важливим питанням щодо забезпечення безпеки та доступності для всіх мешканців міста. Водночас забезпечуючи безпеку в умовах воєнного стану, необхідно враховувати потреби пішоходів, зокрема створення доступних пішохідних переходів на всіх мостах Києва», – йдеться в петиції.

За словами автора ініціативи Антона Попова, під час повітряної тривоги зелена гілка метро не з’єднує лівий та правий береги міста.

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«Дістатися з чи до Дарницького району неможливо. Люди годинами чекають відбою тривоги на станціях «Видубичі» та «Осокорки». Відстань між станціями становить близько 4 км, що можна подолати пішки менше, ніж за годину, а за допомогою засобів мікромобільності – ще швидше», – наголошує автор.

На думку ініціатора петиції, люди мають право самі обирати чи чекати відбою, чи усвідомивши ризик, взявши відповідальність на себе перетнути міст. І за його словами, для цього достатньо виділити лише одну смугу для руху.

Нагадаємо, робота Тимчасової спеціальної комісії щодо розслідування функціонування київської влади торкнеться мостів та реакції громадського транспорту в столиці на повітряні тривоги. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова ТСК Віталій Безгін.

Раніше повідомлялося, що рішення зупиняти рух метро мостами під час повітряної тривоги у Києві спрямоване на безпеку цивільного населення, оскільки мости є найуразливішими ділянками. Про це у минулому році розповів колишній начальник «Київського метрополітену» Віктор Брагінський.

Насамперед він пояснив, що рішення заборонити курсування поїздів метрополітену на відкритих ділянках та через мости під час повітряної тривоги було ухвалено Радою оборони Києва.