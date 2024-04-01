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Зв'язки з РФ та незаконні виїзди за кордон: Нацполіція відкрила справу на власника «Ельдорадо»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зв'язки з РФ та незаконні виїзди за кордон: Нацполіція відкрила справу на власника «Ельдорадо»
Віктор Поліщук відмовився коментувати дані, наведені у журналістському розслідуванні, щодо неазконного перетину кордону
фото: Анна Наконечна

Дружина бізнесмена є племінницею дружини Дмитра Медведєва – експрезидента РФ, а нині – заступника голови Ради безпеки Росії

Головне слідче управління Національної поліції України розпочало кримінальне провадження щодо українського бізнесмена Віктора Поліщука за статтею «незаконне переправлення осіб через державний кордон України» після виходу розслідування програми «Схеми». Про це повідомляє Радіо Свобода.

«У межах зазначеного кримінального провадження будуть перевірені факти незаконного перетину державного кордону України», – йдеться у відповіді Нацполіції на запит Радіо Свобода.

У березні програма «Схеми» опублікувала розслідування, де йшлося про те, що один з найбагатших бізнесменів України, власник столичного торговельно-офісного центру «Гулівер» і мережі «Ельдорадо» 47-річний Віктор Поліщук під час воєнного стану подавався в систему «Шлях» як водій-волонтер, але не привозив заявлену допомогу, а іноземна компанія, яка нібито мала її передати, заявила, що не робила цього і її ім’ям скористалися без відома організації.

Також журналісти повідомляють, що Віктор Поліщук двічі виїжджав за кермом вантажівки, влаштовуючись у штат фірми-перевізника на посаду водія, але обидва рази вантажів не привозив, а повертався в Україну вже на своєму пасажирському «Мерседесі».

Зв'язки з РФ та незаконні виїзди за кордон: Нацполіція відкрила справу на власника «Ельдорадо» фото 1

Віктор Поліщук – бізнесмен призовного віку, який напередодні повномасштабного вторгнення РФ посідав 36-те місце у списку найзаможніших українців у рейтингу Forbes. За інформацією, отриманою журналістами від джерел із доступом до даних перетину кордону, він виїжджав за межі України щонайменше п’ять разів: двічі – у 2022-му і 2023-му роках, а також у 2024-му.

У розслідуванні йдеться, що структури бізнесмена Віктора Поліщука протягом усього 2022 року не повертали борги державним банкам України, посилаючись на фінансові труднощі, і до них не було застосовано жодних штрафних санкцій. При цьому, в той же період компанії Поліщука скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень, на яких, в тому числі, пересувається сам бізнесмен, подорожуючи за кордон.

Зв'язки з РФ та незаконні виїзди за кордон: Нацполіція відкрила справу на власника «Ельдорадо» фото 2

Усі викладені у своєму матеріалі факти «Схеми» відправили Віктору Поліщуку з проханням їх прокоментувати. Він залишив без відповіді надісланий редакцією детальний перелік запитань.

«Повідомляється, що пік розвитку бізнесу Віктора Поліщука припав на часи президентства Віктора Януковича. Його називали одним із «гаманців» так званої «Сім’ї» – олігархічно-політичного клану колишнього президента-втікача. Саме тоді Поліщук набув великих активів у сфері фінансів, роздрібної торгівлі й нерухомості», – йдеться у розслідуванні.

Згодом з’явилася інформація про родинні зв’язки його дружини – Лілії Різвої – з Кремлем. Виявилося, що вона є племінницею дружини Дмитра Медведєва – експрезидента РФ, а нині – заступника голови Ради безпеки Росії, повідомляють журналісти.

Нагадаємо, 14 березня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання своїх обовʼязків. У четвер ввечері Bihus info випустив розслідування про розкрадання у столичному метро. У розслідуванні йдеться про маєтки, квартири, авто родичів і тих, хто так і не потрапив у декларацію Брагінського. Журналісти знайшли у деклараціях квартири, ділянки за Києвом та автівки записані за матір чиновника та його цивільну дружину. 

Після виходу другої частини розслідування очільник Києва Віталій Кличко звернувся до журналістів проєкту Bihus.Info із закликом передати правоохоронцям дані з розслідування щодо колишнього директора «Київського метрополітену» Віктора Брагінського.

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Теги: санкції майно кордон розслідування водій вантажівки радіо волонтер Свобода бізнесмен

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