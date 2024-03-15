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Масована атака на Україну, Білий дім відповів спікеру Джонсону щодо допомоги Україні : головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Масована атака на Україну, Білий дім відповів спікеру Джонсону щодо допомоги Україні : головне за ніч
фото з відкритих джерел

Білий дім прокоментував пропозицію спікера Джонсона надати Україні позику замість допомоги

У ніч проти 15 березня у Хмельницькій області сили ППО збили ворожі безпілотники Shahed. У Київській області працювали сили та засоби протиповітряної оборони через чергову атаку російських окупантів із застосуванням безпілотників. На Вінниччині російський дрон влучив в житловий будинок, одна людина загинула, четверо поранені. Білий дім віддає перевагу версії законопроєкту про допомогу Україні, за яку проголосував раніше Сенат. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 15 березня, щоб ви були в курсі головних подій. 

Масована атака на Україну

Увечері 14 березня на Вінниччині російський дрон влучив в житловий будинок, одна людина загинула, четверо поранені. Наразі на місці події тривають роботи по розбору завалів та працюють відповідні спецслужби.

У ніч проти 14 березня у Київській області працювали сили та засоби протиповітряної оборони через чергову атаку російських окупантів із застосуванням безпілотників. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Сигнал про повітряну тривогу у Київській області зазвучав близько 01:00. Військові закликали не нехтувати правилами безпеки, залишатися в укриттях, не фотографувати та не знімати роботу захисників. На території Київської області було зафіксовано рух ворожих БпЛА. 

Також у Хмельницькій області сили ППО збили ворожі безпілотники Shahed. Постраждалих і руйнувань не зафіксовано. Про це повідомляє Хмельницька ОВА.

«Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили два БпЛА типу Shahed. Постраждалих чи руйнувань немає», – йдеться у повідомленні.

Кличко анонсував відсторонення директора київського метро після розслідування Bihus.Іnfo

Начальника Київського метрополітену Віктора Брагінського, який перебуває на посаді майже 10 років, буде звільнено. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своєму каналі у Telegram.

«Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене… Висновок. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення», – написав Кличко.

Кличко зазначив, що далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus.Info мають займатися правоохоронні органи.

«З філософського: всім в душу не заглянеш. Але, коли тобі брешуть в очі, а за спиною дістають кроликів з капелюха, – виглядає це надто погано. І не тільки по відношенню до мене особисто, а по відношенню до киян», – додав мер.

Як відомо, сьогодні, 14 березня, з’явилося розслідування Bihus.Info, в якому журналісти розглянули дороге майно родини директора КП «Київський метрополітен» Віктора Брагінського.

Журналісти розібрали декларації чиновника та порахували нове майно його рідних. У результаті з'ясувалося, що на матір Брагінського оформлено дві двокімнатні квартири у ЖК White Lines, придбані у січні 2024 року. Кожна з них коштує від 10 млн грн, але жінка відмовилась пояснити, звідки у неї такі гроші.

Водночас колишня дружина фігуранта сюжету Ольга Брагінська придбала двокімнатну квартиру у ЖК «Річмонд» за три мільйони гривень. За даними Bihus.Info, вони досі проживають спільно. Крім того, Брагінська володіє ділянкою за $760 тисяч у елітному селищі Козин.

До того ж кілька років тому Брагінський продав власній сестрі за 2 млн грн землю у Київський області, яка коштувала удесятеро дешевше.

Вартість усього незадекларованого майна дорівнює офіційній зарплаті Брагінського за останні 40 років – 52 млн гривень.

Білий дім прокоментував пропозицію спікера Джонсона надати Україні позику замість допомоги

Білий дім віддає перевагу версії законопроєкту про допомогу Україні, за яку проголосував раніше Сенат. Цей законопроєкт передбачає виділення Україні 60 млрд доларів. Про це сказав директор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає «Голос Америки».

Відповідаючи на питання про ставлення до пропозиції спікера Палати представників Майка Джонсона, який підтримує надання Україні фінансової допомоги в кредит, Кірбі зазначив, що Білий дім віддає перевагу сенатському законопроєкту.

«Ми вважаємо, що той законопроєкт, який був ухвалений у Сенаті дуже добре відповідає нашому сильному бажанню продовжувати підтримувати Україну. Він добре відповідає потребам оборони України, а також потребам оборони Ізраїлю та іншим питанням нашої національної безпеки в усьому світі», – зазначив представник Білого дому.

«Тож ми продовжуємо закликати спікера Джонсона винести цей законопроєкт на розгляд, проголосувати за нього та рухатися далі. Ми знаємо, що є сильна підтримка його в обох партій, якщо буде можливість голосувати», – додав він.

Боррель різко відповів на заяву Папи Римського про «білий прапор»

Заговоривши про «білий прапор» для України, Папа Римський «увійшов у сад, куди його ніхто не кликав». Про це заявив верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель в інтерв’ю RTVE.

Дипломат ЄС коментуючи слова Папи Римського зазначив, що побіжно торкнувся їх у своїй промові в Раді безпеки ООН на початку тижня.

«І в цій промові я сам не посоромився сказати, що Його Святість Папа увійшов у сад, в який його ніхто не кликав», – сказав Боррель.

Під час цієї заявив Боррель використав іспанську ідіому, яка означає «накликати на себе біду». Він додав, що не вважає правильним «запрошувати Україну до капітуляції».

«Навпаки, час продовжувати їй допомагати», – наголосив дипломат.

Суд відмовив Трампу в закритті справи щодо секретних документів

14 березня федеральний суддя відхилив прохання експрезидента США Дональда Трампа про закриття кримінальної справи за звинуваченням у незаконному володінні секретними документами. Про це повідомляє Reuters.

Рішення окружного судді штату Флорида Айлін Кеннон було винесено через кілька годин після слухання, на якому його адвокати стверджували, що головне звинувачення у справі є занадто розпливчастим.

Суддя Кеннон, яку, до слова, на посаду призначив Трамп, постановила, що це питання «заслуговує на серйозний розгляд», але не повинно вирішуватися на даний момент.

Теги: США законопроєкт майно розслідування військові Папа Римський метро Віталій Кличко Боррель

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