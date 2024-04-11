Трамп вважає візит в Україну недоречним

Трамп вважає, що йому недоречно зараз відвідувати Україну, оскільки він не обіймає жодної офіційної посади

Кампанія Трампа заявила, що жодних офіційних контактів Зеленського з колишнім президентом США не було

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що відвідувати Україну наразі йому було б недоцільно, поки тривають передвиборчі перегони. Про це пише Reuters із посиланням на пресслужбу експрезидента.

В інтерв’ю Axel Springer Зеленський закликав Трампа відвідати Київ, щоб почути ідеї колишнього президента США щодо припинення війни Росії в Україні.

У середу представники виборчого штабу Трампа заявили, що офіційних контактів Зеленського з колишнім президентом Штатів не було.

«Не було жодних контактів з боку Зеленського, і президент Трамп публічно заявив, що для нього було б недоречно їхати в Україну зараз, оскільки він не є головнокомандувачем», – йдеться в електронному листі кампанії Трампа.

Варто зауважити, що поїздки кандидатів у президенти США за кордон є доволі частою практикою. Вони часто їздять за кордон, щоб підсилити свій зовнішньополітичний авторитет.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що через посередників він запросив кандидата у президенти США Дональда Трампа приїхати в Україну і назвав «примітивною» ідею віддати Росії окуповані території України. Про це пише Bild.

За словами Зеленського, Трамп сказав, що «він хоче, але не знає, коли зможе це зробити».

Як повідомлялося, Дональд Трамп у разі своєї перемоги на майбутніх президентських виборах у США може чинити тиск на Україну, щоб та відмовилася від частини своєї території. Тим самим він нібито хоче «завершити війну за 24 години».

До слова, США та інші західні країни розглядають можливість передачі НАТО Контактної групи з питань оборони України, що є однією з кількох нових пропозицій, які можуть допомогти зберегти потік озброєнь до Києва у разі повернення Дональда Трампа до Білого дому.