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В Охтирці судили чоловіка, який дав депутату міської ради скумбрією в лоба

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Суд ухвалив ішення щодо курйозного випадку в Охтирці
фото з відкритих джерел

У судовому засіданні обвинувачений провини не визнав

Охтирський міськрайонний суд визнав винним 65-річного пенсіонера у завданні легкого тілесного ушкодження депутату Охтирської міської ради. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Охтирський міський портал», посилаючись на рішення суду.

Інцидент стався 25 квітня 2024 року в супермаркеті «Маркетопт» на вулиці Батюка в Охтирці. За версією слідства, між чоловіками виникла раптова сварка, в ході якої обвинувачений схопив заморожений продукт з кошика та вдарив ним депутата в лоб. У результаті той отримав забійну рану та був госпіталізований із підозрою на струс мозку.

У судовому засіданні обвинувачений провини не визнав і заявив, що мав давній конфлікт із потерпілим ще з часів служби в поліції – нібито він сприяв ув’язненню потерпілого. Крім того, за кілька місяців до інциденту обвинувачений подав заяву до контролюючих органів про порушення торговельних правил депутатом, унаслідок чого останній отримав штраф у розмірі 106 тисяч гривень.

За словами обвинуваченого, того дня він робив покупки, коли депутат підійшов до нього, почав його ображати й нібито намагався завдати удару в пах. Обвинувачений відштовхнув його, але той продовжував словесну агресію, ображаючи навіть покійну матір. У стані сильного емоційного збудження, чоловік схопив із кошика велику заморожену рибу (марокканку, рибу з сімейства скумбрієвих) і наніс удар. Депутат викликав поліцію та швидку. Обвинувачений стверджує, що крові не бачив і вважає цивільний позов про матеріальну і моральну шкоду необґрунтованим.

Утім, суд, заслухавши свідків та дослідивши відео з камер спостереження магазину, дійшов висновку, що саме обвинувачений вчинив умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я.

Суд призначив покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду, зобов’язавши обвинуваченого повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за межі України без погодження з органами пробації.

Цивільний позов потерпілого (тільки моральної шкоди було заявлено 50 тисяч гривень) частково задоволено – з обвинуваченого стягнуто 4602,59 грн матеріальної шкоди (витрати на лікування) та 5000 грн моральної компенсації. У іншій частині позовних вимог суд відмовив.

Раніше Печерський райсуд Києва покарав чоловіка за сексуальне домагання, призначивши йому адміністративне стягнення у вигляді 30 годин громадських робіт. За матеріалами справи, подія сталася ввечері 30 квітня у Київському метрополітені. На рухомій частині ескалатора чоловік вчинив дії сексуального характеру, а саме доторкнувся лівої сідниці жінки. Як сказано в адмінпротоколі, це відбулося без згоди потерпілої.

Нагадаємо, що у Львові суд розглянув справу 18-річної дівчини, яка займалася сексом на зупинці громадського транспорту. Згідно із судовим рішенням, 25 січня 2023 року о 22:18 у Львові дівчина «вчинила дії розпусного характеру, а саме бувши оголеною нижче поясу, вступила в контакт (статеві зносини) з чоловіком». Дівчину звинувачували у вчиненні дрібного хуліганства. Вона свою вину визнала. 

У Франківському районному суді Львова також пояснили, чому за секс на зупинці громадського транспорту ввечері 25 лютого покарали лише 18-річну дівчину, а її партнера – ні.

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Теги: депутат Сумщина штраф чоловік відео конфлікт сварка

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