Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві 49-річний чоловік катався між вагонами метро: яке покарання йому загрожує

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
У Києві 49-річний чоловік катався між вагонами метро: яке покарання йому загрожує
Поліцейські склали відносно чоловіка адміністративний протокол
фото: Нацполіція

Правоохоронці київської підземки знайшли 49-річного «екстримала», який катався між вагонами метро

Днями, під час моніторингу соціальних мереж співробітники поліції виявили публікацію, на якій чоловік їхав між вагонами поїзду червоної гілки столичного метрополітену. Згодом правоохоронці встановили особу «зачепера». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Поціновувачем екстриму виявився 49-річний місцевий мешканець. Чоловік пояснив свої дії тим, що, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прагнув відчути екстрим у такий небезпечний спосіб.

У Києві 49-річний чоловік катався між вагонами метро: яке покарання йому загрожує фото 1

Поліцейські склали відносно чоловіка адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство. Відповідно до санкції статті йому загрожує штраф, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15-ти діб.

«Поліція в черговий раз закликає: зачепінг – не гра, а смертельна небезпека! Такі «розваги» можуть призвести до серйозних травм чи навіть летальних наслідків», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 21 червня, у Вінницькій області внаслідок ураження електричним струмом на вагоні потяга постраждав підліток

Також повідомлялося, що після кількох тижнів боротьби за життя померла Тетяна Киданчук, 14-річна школярка з Бучі, яка отримала 70% опіків тіла внаслідок ураження струмом на даху електропотяга. Дівчина піднялася на дах електропотяга, де отримала потужний удар струмом. У результаті Тетяна зазнала опіків 3-4 ступеня, які покрили понад 70% її тіла. Попри проведені операції та зусилля лікарів, урятувати її не вдалося.

Читайте також:

Теги: Київ метро поліція штраф чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хлопець після удару струмом вижив, але стан у нього критичний
На Вінничині 13-річного хлопця вдарило струмом на даху вантажного вагона
22 червня, 05:27
Рятувальники зняли з даху постраждалих підлітків
На Чернігівщині двох підлітків уразило струмом на даху вагона
11 червня, 22:56
На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції
У Полтаві: 19-річний хлопець упав з даху ТРЦ
21 червня, 21:58
Дитина отримала травму під час гри поблизу вантажного потяга
На Одещині дитину вдарило струмом на даху вагона
28 травня, 22:06
Тетяна зазнала опіків 3-4 ступеня, які покрили понад 70% її тіла
У лікарні померла дівчинка, яка отримала опіки на даху електропотяга в Бучі
21 травня, 16:01
На місці працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські і встановлюються обставини події
Поблизу Києва 14-річну дівчину вдарило струмом на даху потяга
9 травня, 22:02
Уламки дронів пробили дах в багатоповерхівці
Атака на Київ: в даху 12-поверхівки утворилась величезна діра (відео)
4 травня, 08:52
Поширення чутливих кадрів є порушенням прав дитини
Трагедія на даху електрички: омбудсмен відреагував на хайп у соцмережах
14 березня, 10:17
На місці події працюють слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та ювенальні поліцейські
Перебував на даху потяга: у Києві 12-річного хлопчика вразило струмом
13 березня, 15:54

Новини

У Києві 49-річний чоловік катався між вагонами метро: яке покарання йому загрожує
У Києві 49-річний чоловік катався між вагонами метро: яке покарання йому загрожує
Підйом на постамент «Батьківщина-мати». Музей Другої світової пропонує дарувати новонародженим киянам сертифікати
Підйом на постамент «Батьківщина-мати». Музей Другої світової пропонує дарувати новонародженим киянам сертифікати
Депутатка Київради пояснила, чому затягується відновлення пошкодженого обстрілами житла
Депутатка Київради пояснила, чому затягується відновлення пошкодженого обстрілами житла
У Києві діти, які допомагали розбирати завали після атаки РФ, отримали нагороди
У Києві діти, які допомагали розбирати завали після атаки РФ, отримали нагороди
Скільки будинків у Києві зазнали пошкоджень від початку війни: дані КМДА
Скільки будинків у Києві зазнали пошкоджень від початку війни: дані КМДА
Удар по Києву 23 червня. Аварійно-відновлювальні роботи завершено
Удар по Києву 23 червня. Аварійно-відновлювальні роботи завершено

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 червня: ситуація на фронті
209K
РФ знайшла нове джерело людського ресурсу для війни
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 червня 2025
23K
У США таємно прибув урядовий літак РФ: Захарова розкрила, хто був на борту
11K
Втрати ворога станом на 26 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
7756
Український посол пояснив, де лежить «ключик» до серця нового президента Польщі

Новини

Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
Вчора, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 червня, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua