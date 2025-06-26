У Києві 49-річний чоловік катався між вагонами метро: яке покарання йому загрожує

Правоохоронці київської підземки знайшли 49-річного «екстримала», який катався між вагонами метро

Днями, під час моніторингу соціальних мереж співробітники поліції виявили публікацію, на якій чоловік їхав між вагонами поїзду червоної гілки столичного метрополітену. Згодом правоохоронці встановили особу «зачепера». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Поціновувачем екстриму виявився 49-річний місцевий мешканець. Чоловік пояснив свої дії тим, що, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прагнув відчути екстрим у такий небезпечний спосіб.

Поліцейські склали відносно чоловіка адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство. Відповідно до санкції статті йому загрожує штраф, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15-ти діб.

«Поліція в черговий раз закликає: зачепінг – не гра, а смертельна небезпека! Такі «розваги» можуть призвести до серйозних травм чи навіть летальних наслідків», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 21 червня, у Вінницькій області внаслідок ураження електричним струмом на вагоні потяга постраждав підліток.

Також повідомлялося, що після кількох тижнів боротьби за життя померла Тетяна Киданчук, 14-річна школярка з Бучі, яка отримала 70% опіків тіла внаслідок ураження струмом на даху електропотяга. Дівчина піднялася на дах електропотяга, де отримала потужний удар струмом. У результаті Тетяна зазнала опіків 3-4 ступеня, які покрили понад 70% її тіла. Попри проведені операції та зусилля лікарів, урятувати її не вдалося.