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    Після ДТП у центрі Києва постачальник Glovo розбив ногами скло Volkswagen (фото, відео)

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    <p>Легковик не поступився дорогою мопеду, в результаті чого сталося зіткнення</p> - Після ДТП у центрі Києва постачальник Glovo розбив ногами скло Volkswagen (фото, відео)

    Легковик не поступився дорогою мопеду, в результаті чого сталося зіткнення

    Фото: Інформатор

    Після аварії хлопець намагався втекти з місця події і протаранив ще одне авто

    У п'ятницю, 21 червня, на вулиці Саксаганського у Києві сталася ДТП за участю моторолера, за кермом якого був співробітник служби доставки Glovo. Після аварії хлопець розбив скло автомобіля Volkswagen.

    Інцидент стався близько 13:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Водія моторолера зупинили очевидці події. За словами водія Volkswagen, постачальник намагався проскочити перед його автомобілем, а після підбіг до машини і розбив ногами лобове скло.

    Під час того, як хлопець намагався втекти з місця ДТП, його зловили за рюкзак очевидці події. Через це водій моторолера впав і отримав кілька незначних пошкоджень.

    За словами очевидців, мопед подряпав збоку ще один автомобіль марки Toyota. Обидві машини-учасники ДТП зайняли середню смугу руху, через що рух на ділянці дороги сильно ускладнено.

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    Після ДТП у центрі Києва постачальник Glovo розбив ногами скло Volkswagen (фото, відео)
    Після ДТП у центрі Києва постачальник Glovo розбив ногами скло Volkswagen (фото, відео)
    Після ДТП у центрі Києва постачальник Glovo розбив ногами скло Volkswagen (фото, відео)
    Після ДТП у центрі Києва постачальник Glovo розбив ногами скло Volkswagen (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Пізніше з'явилося відео моменту аварії з авторегістратора. На ньому видно, що легковик не поступився дорогою мопеду, в результаті чого і сталося зіткнення.

    Всі учасники аварії викликали на місце події співробітників поліції. Деталі й причини ДТП встановлять правоохоронці.

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