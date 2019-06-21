У Літинському районі перекинулося авто. Водій загинув



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Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 червня близько 08.00 години неподалік села Бруслинів

Попередньо встановлено, що водій легкового автомобіля «ГАЗ» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся. Від отриманих ушкоджень чоловік помер на місці пригоди.

41-річний загиблий – житель Літинського району.

Слідчим призначено ряд експертиз, після проведення яких буде встановлена остаточна причина дорожньо-транспортної пригоди.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Джерело: Vinbazar