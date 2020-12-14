Ожеледиця в Києві: лише за вихідні травмувалися понад 1,3 тис. людей

В результаті падіння на слизьких тротуарах кияни отримали травми

Серед травмованих через ожеледицю 162 дитини

За минулі вихідні, 12 та 13 грудня, в Києві через ожеледицю, яка утворилась на дорогах та тротуарах міста, травмувалося 1369 осіб.

Про це повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська в коментарі Укрінформу.

«12 грудня від ожеледиці травмувалося 947 (832 дорослих, 115 дітей), переохолодження – 2. 13 грудня – ожеледиця 422 (375 дорослих, 47 дітей), переохолодження – 1», – розповіла вона.

Медики дали поради, як вберегтися та куди звертатися у разі травмування.

У суботу, 12 грудня, мер Києва Віталій Кличко зібрав на нараду керівників районів та комунальних служб столиці та доручив терміново прибрати місто від наслідків негоди. «Ключове завдання всіх служб – терміново навести лад у місті. Тим більш, що найближчими днями, за прогнозом синоптиків, погода не зміниться – триватимуть дощ і ожеледиця. Тому всі служби повинні злагоджено і ефективно працювати. Цілодобово!»- підкреслив Віталій Кличко.

Синоптики попередили, що протягом 14 грудня у Києві ожеледь, на дорогах ожеледиця, туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)

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