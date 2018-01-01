Після свят комунальники ретельно прибирають Київ

Новорічні та різдвяні свята завершуються

Кияни звинувачують комунальників у тому, що за святкові дні накопичилося багато сміття у місцях масового відпочинку, особливо на окраїнах міста. У відповідь департамент міського благоустрою КМДА відповів, що чисто не там де прибирають, а там, де не смітять. У департаменті нагадали, що прибирання балансових територій київськими зеленбудівцями



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Новорічні та різдвяні свята завершуються

Кияни звинувачують комунальників у тому, що за святкові дні накопичилося багато сміття у місцях масового відпочинку, особливо на окраїнах міста. У відповідь департамент міського благоустрою КМДА відповів, що чисто не там де прибирають, а там, де не смітять.

У департаменті нагадали, що прибирання балансових територій київськими зеленбудівцями – це безперервний процес, який починається ще вдосвіта та триває цілий день. Підбирати недопалки, пляшки, інший непотріб, носити важкі та габаритні мішки зі сміттям, – тяжка і невдячна робота у цих трудівників, які не втрачають надії прибрати все сміття за київськими нечепурами. Таку відданість свій справі можна пояснити тільки безумовною любов’ю зеленбудівців до рідного Києва.

«Друзі, прибираймося за собою, адже прибирати за собою легше, аніж прибиратися за кимось», - нагадує перший заступник директора Департаменту міського благоустрою КМДА Тарас Панчій.

Джерело: Вечірній Київ