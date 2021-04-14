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    Коронавірус не відступає: у Києві за добу майже півтори тисячі нових хворих

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    У столичних медиків велике навантаження через сплеск захворюваності на коронавірус серед киян - Коронавірус не відступає: у Києві за добу майже півтори тисячі нових хворих
    У столичних медиків велике навантаження через сплеск захворюваності на коронавірус серед киян
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби від ускладнень коронавірусної хвороби померли 47 киян

    За минулу добу, 13 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1457 людей. Це на 46 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 12 квітня було 1503 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 180066 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 112534 особи (за добу 713), померли 4021 особа (за добу 47).

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 108384 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 845 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 818 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 84800 особи (за добу 806), померли 1971 людина (за добу 39).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1887338 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 13 квітня зафіксовано 14553 хворих на коронавірус.

    Нагадаємо, за добу 12 квітня у Києві було виявлено 1503 хворих на Covid-19, 42 людини померли від коронавірусу, 605 осіб побороли недугу.

    З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

    9 квітня мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

    Під час брифінгу 12 квітня Кличко пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун і обмеження пересування між регіонами країни.

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    Теги: Київ статистика епідемія коронавірус
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