Головна Світ Політика
search button user button menu button
1718-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Масована атака на Київ, Росія під ударом ракет і дронів: головне за ніч 7 листопада

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Масована атака на Київ, Росія під ударом ракет і дронів: головне за ніч 7 листопада
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 7 листопада 2026 року

Ніч на 7 листопада запам'яталася масованою балістичною атакою на Київ: ворог також застосовував балістику на Полтавщині та Черкащині. Водночас ракети вдарили по заводу в Орлі, дрони атакували Саратовський НПЗ, а з Енгельса евакуювали літаки. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 7 листопада.

Масована балістична атака на Київ

Росія запустила балістику на столицю. На цей момент відомо про трьох постраждалих. Ворог застосовував балістичні ракети також і на Полтавщину та Черкащину. На Київщині рятувальники деблокували чоловіка з-під завалів будинку.

Масована атака на Київ, Росія під ударом ракет і дронів: головне за ніч 7 листопада фото 1

Ракети вдарили по оборонному заводу в Орлі

Удар припав на підприємство російського ВПК, яке, за даними видання, виробляє компоненти для російських ракет. Наслідки уточнюються.

Масована атака на Київ, Росія під ударом ракет і дронів: головне за ніч 7 листопада фото 2

Дрони атакували Саратовський НПЗ, у Ростові горить склад

Безпілотники атакували Саратовський НПЗ, після чого з аеродрому в Енгельсі евакуювали літаки.

Масована атака на Київ, Росія під ударом ракет і дронів: головне за ніч 7 листопада фото 3

У Ростові горить великий склад поруч із підприємством «Алмаз». За даними МНС РФ, у приміщенні зберігалися мастила та полімери. Гасіння ускладнює високе пожежне навантаження, є загроза поширення вогню на сусідні будівлі. Площа пожежі наразі становить 8 000 м². Крім того, у Білгороді вночі пролунала серія вибухів: російська ППО збивала ударні засоби над багатоповерхівками міста.

ВАКС обрав запобіжний захід генералу СБУ у справі «Карфаген»

Масована атака на Київ, Росія під ударом ракет і дронів: головне за ніч 7 листопада фото 4

Ще до опівночі суд визначив запобіжний захід генералу СБУ, який фігурує у справі «Карфаген».

Інші важливі новини:

Читайте також:

Теги: росія Київ рятувальники ворог балістичні ракети

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Від Ірану до України: як стратегічні прорахунки Трампа можуть зіграти на руку Путіну
17 жовтня, 10:00
Спецслужба вкотре закликала громадян не фільмувати та не поширювати в соцмережах і месенджерах кадри роботи української ППО
СБУ затримала киянина, який «засвітив» роботу ППО у Telegram
7 жовтня, 16:15
Росавіація пояснила рішення необхідністю забезпечення безпеки польотів
Аеропорти Росії не приймають літаки: рейси масово перенаправляють
9 жовтня, 03:58
У Києві та області – аварійні відключення світла, є перебої з водою
У Києві та області – аварійні відключення світла, є перебої з водою
10 жовтня, 13:27
Олена Білозерська: «Я з родиною зимуватиму в Києві»
Ексвійськова Білозерська пояснила, чому проігнорувала заклик Кличка виїхати з міста
12 жовтня, 13:24
У Києві подекуди зупинено рух трамваїв та тролейбусів
У столиці зупинилася частина громадського транспорту
8 жовтня, 18:46
Новомосковська акціонерна компанія «Азот» – одне з найстаріших і найбільших хімічних підприємств Росії
Дрони атакували важливий для ВПК Росії хімічний завод
28 жовтня, 06:20
Кияни чекають на закінчення повітряної тривоги у метро
Хронічне недосипання та нічний терор: як зросла тривалість тривог у столиці (графіка)
16 жовтня, 08:52
Капітану російського судна повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни
Капітан судна, який вивіз з України понад 54 тис. тонн украденого зерна, отримав підозру
19 жовтня, 13:24

Політика

Масована атака на Київ, Росія під ударом ракет і дронів: головне за ніч 7 листопада
Масована атака на Київ, Росія під ударом ракет і дронів: головне за ніч 7 листопада
Росію підозрюють у нових гібридних атаках у Європі: мішенню стали ЗМІ – Reuters
Росію підозрюють у нових гібридних атаках у Європі: мішенню стали ЗМІ – Reuters
Іран почав роздавати населенню йодні таблетки – The Times
Іран почав роздавати населенню йодні таблетки – The Times
Дрони атакували Саратовський НПЗ: з Енгельса евакуювали літаки
Дрони атакували Саратовський НПЗ: з Енгельса евакуювали літаки
Росія використовує аналог Starlink для керування ударними дронами над Україною
Росія використовує аналог Starlink для керування ударними дронами над Україною
Трамп запропонував нову угоду з Росією: Європа занепокоєна
Трамп запропонував нову угоду з Росією: Європа занепокоєна

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
100K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
62K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
5 листопада, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
5 листопада, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua