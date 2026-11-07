Масована атака на Київ, Росія під ударом ракет і дронів: головне за ніч 7 листопада

Дайджест новин, які сталися у ніч на 7 листопада 2026 року

Ніч на 7 листопада запам'яталася масованою балістичною атакою на Київ: ворог також застосовував балістику на Полтавщині та Черкащині. Водночас ракети вдарили по заводу в Орлі, дрони атакували Саратовський НПЗ, а з Енгельса евакуювали літаки. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 7 листопада.

Масована балістична атака на Київ

Росія запустила балістику на столицю. На цей момент відомо про трьох постраждалих. Ворог застосовував балістичні ракети також і на Полтавщину та Черкащину. На Київщині рятувальники деблокували чоловіка з-під завалів будинку.

Ракети вдарили по оборонному заводу в Орлі

Удар припав на підприємство російського ВПК, яке, за даними видання, виробляє компоненти для російських ракет. Наслідки уточнюються.

Дрони атакували Саратовський НПЗ, у Ростові горить склад

Безпілотники атакували Саратовський НПЗ, після чого з аеродрому в Енгельсі евакуювали літаки.

У Ростові горить великий склад поруч із підприємством «Алмаз». За даними МНС РФ, у приміщенні зберігалися мастила та полімери. Гасіння ускладнює високе пожежне навантаження, є загроза поширення вогню на сусідні будівлі. Площа пожежі наразі становить 8 000 м². Крім того, у Білгороді вночі пролунала серія вибухів: російська ППО збивала ударні засоби над багатоповерхівками міста.

ВАКС обрав запобіжний захід генералу СБУ у справі «Карфаген»

Ще до опівночі суд визначив запобіжний захід генералу СБУ, який фігурує у справі «Карфаген».

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