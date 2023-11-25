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Стали відомі наслідки дронової атаки на Київщину

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стали відомі наслідки дронової атаки на Київщину
Унаслідок падіння уламків дрона сталася пожежа на підприємстві
фото ілюстративне: ДСНС

Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури немає

Вночі ворог завдав масованої атаки по Київській області. Повітряна тривога тривала понад 6 годин. Ворог атакував Київщину БпЛА. Протягом усього часу активно працювала ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

«Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні», – йдеться в повідомленні Київської ОВА.

Водночас в одному з районів унаслідок падіння уламків ворожої цілі сталася пожежа на підприємстві. Пожежу ліквідовано.

Пошкоджено три приватні та один багатоповерховий будинки, автівку і паркани. Пошкодження незначні.

Оперативні й аварійні служби ліквідовують наслідки атаки.

Як відомо, у ніч на 25 листопада 2023 року ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів. Основний напрямок удару – Київ.

Було запущено близько 75 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136». 71 – знищено протиповітряною обороною.

Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.

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Теги: Київ Київщина безпілотник окупанти війна

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