Стали відомі наслідки дронової атаки на Київщину

Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури немає

Вночі ворог завдав масованої атаки по Київській області. Повітряна тривога тривала понад 6 годин. Ворог атакував Київщину БпЛА. Протягом усього часу активно працювала ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні», – йдеться в повідомленні Київської ОВА.

Водночас в одному з районів унаслідок падіння уламків ворожої цілі сталася пожежа на підприємстві. Пожежу ліквідовано.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пошкоджено три приватні та один багатоповерховий будинки, автівку і паркани. Пошкодження незначні.

Оперативні й аварійні служби ліквідовують наслідки атаки.

Як відомо, у ніч на 25 листопада 2023 року ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів. Основний напрямок удару – Київ.

Було запущено близько 75 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136». 71 – знищено протиповітряною обороною.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.