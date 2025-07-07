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П'яним спричинив смертельну ДТП на Київщині. Експравоохоронець постане перед судом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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П'яним спричинив смертельну ДТП на Київщині. Експравоохоронець постане перед судом
Ввечері 16 грудня 2024 року правоохоронець, перебуваючи за кермом власного автомобіля у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу
фото: Державне бюро розслідувань

Фігурант справи уже не служить в правоохоронних органах

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця з Київщини, який у стані сп’яніння спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Гостомельському шосе у столиці. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Бюро

За даними слідства, ввечері 16 грудня 2024 року правоохоронець, перебуваючи за кермом власного автомобіля у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв лобове зіткнення з авто, яким керував військовослужбовець Національної гвардії України.

Унаслідок зіткнення військовослужбовець загинув на місці події.

У Державного бюро розслідувань зазуважили, що фігурант уже не служить в правоохоронних органах.

«Підозрюваному інкримінують ч. 3 ст. 286-1 КК України – керування транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі», - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, сьогодні, 7 липня, у місті Перечин Закарпатської області автівка влетіла в контрольно-ревізійний пункт правоохоронців. Внаслідок ДТП є потерпілі та загиблий. Встановлено, що 53-річна мешканка міста Перечин, керуючи автомобілем BMW X5 не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та протаранила бетонне огородження контрольно-ревізійного пункту правоохоронців. Внаслідок аварії до лікарні був доставлений 45-річний військовослужбовець ДПСУ, проте від отриманих травм згодом чоловік помер.

До слова, ввечері 6 липня 2025 року на автодорозі Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 50-річний водій легкового автомобіля «Infiniti» не впорався з керуванням, з'їхав з дороги у кювет і загинув на місці події.

Теги: Київ ДТП Київщина Державне бюро розслідувань

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