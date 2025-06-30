У Києві затримано двох наркоторговців із «товаром» на суму близько 16 млн грн (фото)

За даними поліції, прибуток від такої діяльності подільники мали близько $25-30 тис. щомісяця

Поліція Києва затримала двох наркоторговців із «товаром» на суму близько 16 млн грн, які організували наркокрамницю та розповсюджували заборонені речовини, ховаючи їх у бутафорських музичних колонках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Двоє чоловіків організували наркокрамницю та розповсюджували заборонені речовини, ховаючи їх у бутафорських музичних колонках фото: Національна поліція України/Facebook

Повідомляється, що наркодилерів затримали «на гарячому» під час збуту чергової партії наркотичного засобу. Поліцейські встановили, що протягом півтора року зловмисники торгували забороненими речовинами через підпільний магазин. У «крамниці» був представлений широкий асортимент наркотичних та психотропних засобів, а зв’язок з клієнтами здійснювався через спеціальний канал у Telegram.

У ході обшуків правоохоронці вилучили 1,5 кг кокаїну, 300 пігулок екстазі, а також мефедрон, канабіс фото: Національна поліція України/Facebook

«Підозрювані отримували гроші за проданий товар через крипто-гаманець. А саму доставку ділки здійснювали шляхом відправки через службу таксі, при цьому завчасно ховали пакунки всередині бутафорських аудіосистем та музичних колонок», – йдеться у повідомленні.

Слідчими з’ясовано, що прибуток від такої діяльності подільники мали чималий – близько $25-30 тис. щомісяця.

За даними правоохоронців, наркоторговцями виявилися 22-річний уродженець Київщини, який спланував діяльність підпільної крамниці та привласнював основну частину прибутку, а також його 38-річний подільник – уродженець Дніпропетровської області.

«Організатор групи негласно мешкав у столиці у напівпідвальному приміщенні колишнього ресторану. Саме там наркодилери й утворили склад зі зберігання заборонених речовин. У ході невідкладних обшуків правоохоронці вилучили звідти весь асортимент «магазину», а саме – 1,5 кг кокаїну, 300 пігулок екстазі, а також мефедрон, канабіс. Також вилучені пристрої для куріння, пакувальне устаткування, мобільні телефони та інші речові докази», – повідомили у поліції.

Затриманим фігурантам вручені підозри за ч. 1, 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, перевезення та зберігання наркотичних засобів у великих розмірах з метою збуту. Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наркоділкам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави 250 тис. грн.

Нагадаємо, за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 11 членам злочинної організації, які продавали метадон по всій Україні. Досудовим розслідуванням встановлено, що керував наркобізнесом 38-річний житель Жашкова Черкаської області, залучивши як співорганізатора ще одного мешканця цього міста. Співорганізатор займався фінансовою частиною бізнесу – забезпечував інших членів організації автомобілями та виводив гроші з криптогаманців.

Раніше повідомлялося, що працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили у Рівненському слідчому ізоляторі злочинну схему з розповсюдження наркотиків. Ключову роль у ній відігравав працівник установи, який під впливом стосунків з арештанткою став співучасником організованої групи.