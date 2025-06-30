Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві затримано двох наркоторговців із «товаром» на суму близько 16 млн грн (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві затримано двох наркоторговців із «товаром» на суму близько 16 млн грн (фото)
Наркодилерів затримали «на гарячому» під час збуту чергової партії наркотичного засобу
фото: Національна поліція України/Facebook

За даними поліції, прибуток від такої діяльності подільники мали близько $25-30 тис. щомісяця

Поліція Києва затримала двох наркоторговців із «товаром» на суму близько 16 млн грн, які організували наркокрамницю та розповсюджували заборонені речовини, ховаючи їх у бутафорських музичних колонках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.  

Двоє чоловіків організували наркокрамницю та розповсюджували заборонені речовини, ховаючи їх у бутафорських музичних колонках
Двоє чоловіків організували наркокрамницю та розповсюджували заборонені речовини, ховаючи їх у бутафорських музичних колонках
фото: Національна поліція України/Facebook

Повідомляється, що наркодилерів затримали «на гарячому» під час збуту чергової партії наркотичного засобу. Поліцейські встановили, що протягом півтора року зловмисники торгували забороненими речовинами через підпільний магазин. У «крамниці» був представлений широкий асортимент наркотичних та психотропних засобів, а зв’язок з клієнтами здійснювався через спеціальний канал у Telegram.

У ході обшуків правоохоронці вилучили 1,5 кг кокаїну, 300 пігулок екстазі, а також мефедрон, канабіс
У ході обшуків правоохоронці вилучили 1,5 кг кокаїну, 300 пігулок екстазі, а також мефедрон, канабіс
фото: Національна поліція України/Facebook

«Підозрювані отримували гроші за проданий товар через крипто-гаманець. А саму доставку ділки здійснювали шляхом відправки через службу таксі, при цьому завчасно ховали пакунки всередині бутафорських аудіосистем та музичних колонок», – йдеться у повідомленні.

Слідчими з’ясовано, що прибуток від такої діяльності подільники мали чималий – близько $25-30 тис. щомісяця.

За даними правоохоронців, наркоторговцями виявилися 22-річний уродженець Київщини, який спланував діяльність підпільної крамниці та привласнював основну частину прибутку, а також його 38-річний подільник – уродженець Дніпропетровської області.

«Організатор групи негласно мешкав у столиці у напівпідвальному приміщенні колишнього ресторану. Саме там наркодилери й утворили склад зі зберігання заборонених речовин. У ході невідкладних обшуків правоохоронці вилучили звідти весь асортимент «магазину», а саме – 1,5 кг кокаїну, 300 пігулок екстазі, а також мефедрон, канабіс. Також вилучені пристрої для куріння, пакувальне устаткування, мобільні телефони та інші речові докази», – повідомили у поліції.

Затриманим фігурантам вручені підозри за ч. 1, 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, перевезення та зберігання наркотичних засобів у великих розмірах з метою збуту. Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наркоділкам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави 250 тис. грн.

Нагадаємо, за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 11 членам злочинної організації, які продавали метадон по всій Україні. Досудовим розслідуванням встановлено, що керував наркобізнесом 38-річний житель Жашкова Черкаської області, залучивши як співорганізатора ще одного мешканця цього міста. Співорганізатор займався фінансовою частиною бізнесу – забезпечував інших членів організації автомобілями та виводив гроші з криптогаманців.

Раніше повідомлялося, що працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили у Рівненському слідчому ізоляторі злочинну схему з розповсюдження наркотиків. Ключову роль у ній відігравав працівник установи, який під впливом стосунків з арештанткою став співучасником організованої групи. 

Читайте також:

Теги: наркотики новости наркотики Київ поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лук'янівка не вперше опинився під прицілом російських ракет та дронів
У столиці від атаки РФ вкотре постраждала Лук’янівка: відео наслідків
10 червня, 07:12
Зеленський з дружиною відвідали «Книжковмй Арсенал», де придбали понад 10 книг для фронту
Зеленський на «Книжковому Арсеналі» придбав книгу «Убити тирана» 
30 травня, 16:34
Зловмиснику повідомлено про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі
У Києві нетверезий чоловік розгулював вулицями з купою гранат та набоїв
2 червня, 14:15
У Києві гучно
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
23 червня, 00:13
Під Варшавою сталась ДТП з українцями
У Польщі мікроавтобус врізався у вантажівку: обидва водії – українці
25 червня, 04:45
Кенію охопили масштабні протести
У Кенії спалахнули масштабні протести: щонайменше 16 загиблих та сотні поранених
26 червня, 03:30
Дитинча бізона, яке народилося у столичному зоопарку під час війни
Стресують через війну. Директор київського зоопарку пояснив, як вибухи впливають на тварин
12 червня, 09:26
Відомості про дії дріфтерів внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вчинення хуліганства
Поліція склала 20 адмінматеріалів на двох водіїв за дрифт у Києві
20 червня, 16:46
Російський обстріл пошкодив Головну астрономічну обсерваторію НАН України
Внаслідок російського обстрілу постраждала Головна астрономічна обсерваторія (фото)
24 червня, 14:14

Новини

Мати убитого на фунікулері підлітка звернулася за допомогою до Кличка. Мер відреагував
Мати убитого на фунікулері підлітка звернулася за допомогою до Кличка. Мер відреагував
У Києві затримано двох наркоторговців із «товаром» на суму близько 16 млн грн (фото)
У Києві затримано двох наркоторговців із «товаром» на суму близько 16 млн грн (фото)
Трагічна ДТП на Київщині: тіла загиблих довелося деблокувати з розірваної навпіл автівки (фото)
Трагічна ДТП на Київщині: тіла загиблих довелося деблокувати з розірваної навпіл автівки (фото)
Кличко відсторонив першого заступника
Кличко відсторонив першого заступника
Чотири військовослужбовці, які відмовилися їхати в зону бойових дій, отримали підозру
Чотири військовослужбовці, які відмовилися їхати в зону бойових дій, отримали підозру
У Києві 1-6 липня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві 1-6 липня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
254K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 червня: ситуація на фронті
136K
Охоронець Дуди приїхав в Україну із неоднозначним шевроном та викликав дискусію в мережі
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 червня 2025
73K
Штучний інтелект назвав рік смерті Путіна
16K
Полонені камерунці здивували розповіддю про те, як опинилися на війні проти України
12K
«Весь світ сміється з Трампа». Легендарний хокеїст відреагував на обстріл України Росією

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Вчора, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua