У Жмеринському районі в аварії загинули військові

Водій автомобіля Mitsubishi не впорався з керуванням і з'їхав в кювет

Вранці 2 липня поблизу села Коростівці Жмеринського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок чого загинули люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля Mitsubishi не впорався з керуванням і з'їхав в кювет. У результаті цього легковик загорівся. Внаслідок ДТП 43-річний водій загинув на місці події, його 40-річний пасажир помер у лікарні.

Поліція зазначила, що за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).

«Жмеринська газета» інформує, що загиблими виявилися двоє захисників родом із Жмеринської громади.

До слова, ввечері 1 липня у селищі Середнє на Закарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждали семеро людей. Слідство встановило, що 26-річна мешканка села Худльово Ужгородського району, керуючи автомобілем Volkswagen, не врахувала дорожньої обстановки та здійснила виїзд із другорядної дороги на головну, де зіткнулася з автомобілем Skoda, яким керував 24-річний житель села Загаття Хустського району.