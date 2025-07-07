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Смертельна ДТП під Одесою: водій Infiniti не впорався з керуванням

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Смертельна ДТП під Одесою: водій Infiniti не впорався з керуванням
Поліцейські вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху
фото: поліція Одеської області

Смертельна ДТП в Одеському районі: водій загинув, з'їхавши в кювет

Ввечері 6 липня 2025 року на автодорозі Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 50-річний водій легкового автомобіля «Infiniti» не впорався з керуванням, з'їхав з дороги у кювет і загинув на місці події. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одещини.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, на місці ДТП вже працювали слідчо-оперативна група обласної поліції, а також слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції Одеського районного управління поліції № 2.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліцейські вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема не перевищувати дозволену швидкість та уважно слідкувати за дорожньою обстановкою, щоб уникнути подібних трагедій.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали агента російських спецслужб, який зранку 5 липня вчинив теракт в Одесі. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

За матеріалами справи, поплічником ворога виявився раніше засуджений 22-річний мешканець Запоріжжя. Його завербували через Телеграм-канали.

Як встановило розслідування, за інструкцією російської спецслужби агент заклав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП) під зазначений куратором автомобіль.

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Теги: Одеса ДТП

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