Київський картонно-паперовий комбінат зупинив роботу після обстрілу 3 квітня

Сьогодні, 3 квітня 2026 року, Київський картонно-паперовий комбінат знову зазнав удару внаслідок ворожої атаки. З міркувань безпеки та для ліквідації наслідків, виробничий процес на потужностях підприємства наразі тимчасово призупинено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну заяву підприємства.

На комбінаті наголошують, що підприємство виробляє виключно товари загального вжитку для цивільного населення. Об'єкт жодним чином не пов’язаний із військовою інфраструктурою чи оборонними замовленнями. Удар по таких потужностях у керівництві КПК називають прямою атакою на цивільну промисловість України.

Вимушена зупинка виробництва ставить під загрозу стабільне постачання базових побутових товарів, які є в кожній українській оселі. Зокрема, йдеться про:

легендарний туалетний папір «Обухів 65»;

лінійку санітарно-гігієнічних товарів бренду «Диво»;

гофроупаковку для харчових продуктів та ліків;

інші санітарно-гігієнічні вироби.

«Вимушена зупинка ставить під загрозу стабільне постачання товарів, які щодня використовуються в тисячах українських домівок. Безпека нашої команди залишається беззаперечним пріоритетом», – зазначають у пресцентрі комбінату.

Наразі відповідні служби працюють над усуненням наслідків атаки. Керівництво підприємства запевняє, що Київський КПК повернеться до повноцінної роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, 14 березня 2026 року ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» зазнав масштабної ракетної атаки з боку ворога, в результаті якої пошкоджено промислові і адміністративні будівлі, виробничі потужності та інженерні комунікації.

До слова, що під час ранкової атаки на Київщину постраждали три райони. Окрім Фастівщини, ворожі дрони та ракети поцілили у житлові будинки в Обухові та Крюківщині. Наразі офіційно підтверджено загибель одного чоловіка та поранення восьми цивільних осіб.