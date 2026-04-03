Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київський картонно-паперовий комбінат зупинив роботу після обстрілу 3 квітня

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: papir.kiev.ua

Сьогодні, 3 квітня 2026 року, Київський картонно-паперовий комбінат знову зазнав удару внаслідок ворожої атаки. З міркувань безпеки та для ліквідації наслідків, виробничий процес на потужностях підприємства наразі тимчасово призупинено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну заяву підприємства.

На комбінаті наголошують, що підприємство виробляє виключно товари загального вжитку для цивільного населення. Об'єкт жодним чином не пов’язаний із військовою інфраструктурою чи оборонними замовленнями. Удар по таких потужностях у керівництві КПК називають прямою атакою на цивільну промисловість України.

Вимушена зупинка виробництва ставить під загрозу стабільне постачання базових побутових товарів, які є в кожній українській оселі. Зокрема, йдеться про:

  • легендарний туалетний папір «Обухів 65»;
  • лінійку санітарно-гігієнічних товарів бренду «Диво»;
  • гофроупаковку для харчових продуктів та ліків;
  • інші санітарно-гігієнічні вироби.

«Вимушена зупинка ставить під загрозу стабільне постачання товарів, які щодня використовуються в тисячах українських домівок. Безпека нашої команди залишається беззаперечним пріоритетом», – зазначають у пресцентрі комбінату.

Наразі відповідні служби працюють над усуненням наслідків атаки. Керівництво підприємства запевняє, що Київський КПК  повернеться до повноцінної роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, 14 березня 2026 року ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» зазнав масштабної ракетної атаки з боку ворога, в результаті якої пошкоджено промислові і адміністративні будівлі, виробничі потужності та інженерні комунікації.

До слова, що під час ранкової атаки на Київщину постраждали три райони. Окрім Фастівщини, ворожі дрони та ракети поцілили у житлові будинки в Обухові та Крюківщині. Наразі офіційно підтверджено загибель одного чоловіка та поранення восьми цивільних осіб.

Теги: промисловість Київщина зупинка населення безпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua