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У столиці поліцейський застрелив чоловіка під час виклику про домашнє насильство

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У столиці поліцейський застрелив чоловіка під час виклику про домашнє насильство
На місці події працюють слідчо-оперативна група, представники внутрішньої безпеки та ДБР
фото: Національна поліція України

За даними Нацполіції, син бив та намагався задушити свою матір

Сьогодні, 7 вересня, у Києві під час виклику про сімейне насильство поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю. Обставини події встановлюються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

«Правоохоронці Соломʼянського управління поліції прибули на виклик за фактом домашнього насильства. За отриманою інформацією, син бив та намагався задушити свою матір. Під час зʼясування ситуації порушник кинувся на правоохоронця, унаслідок чого працівник поліції застосував табельну вогнепальну зброю», – йдеться у повідомленні.

За даними поліцейських, нападник помер. На місці події працюють слідчо-оперативна група, представники внутрішньої безпеки та ДБР.

Нагадаємо, за останні п’ять років до Єдиного держреєстру внесли понад 1,1 млн звернень щодо домашнього насильства. Цьогоріч зареєстровано 19,7 тис. випадків – це на третину менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Порівняно з попередніми роками, звернень поменшало. Це майже на третину менше, ніж за той самий період торік, і у 3,5 раза менше, ніж у 2021 році.

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Теги: Національна поліція України Київ домашнє насильство

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