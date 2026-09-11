Головна Новини
search button user button menu button

Румунія піднімала F-16 через групу повітряних цілей над Одещиною

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
google social img telegram social img facebook social img
Румунія піднімала F-16 через групу повітряних цілей над Одещиною
Напередодні туристи виявили на пляжі в районі Корбу уламки безпілотника
Фото з відкритих джерел

Радари виявили цілі приблизно за 16 км від Вилкового, після чого два винищувачі вилетіли на моніторинг ситуації

Румунія вранці 11 вересня підняла у повітря два винищувачі F-16 через виявлену групу повітряних цілей поблизу кордону з Україною. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії, передає «Главком».

Близько 04:15 румунська система радіолокаційного спостереження зафіксувала групу повітряних цілей приблизно за 16 км на північ від Вилкового в Одеській області.

У цей час Повітряні сили України повідомляли про рух російських безпілотників у напрямку Одещини.

Національний військовий командний центр Румунії передав інформацію Генеральній інспекції з надзвичайних ситуацій. Після цього о 04:36 мешканцям північної частини повіту Тулча надіслали попередження системи RO-Alert.

Для моніторингу ситуації два винищувачі F-16 Військово-повітряних сил Румунії вилетіли з 86-ї авіабази в Борчі.

Повітряна тривога в північній частині повіту Тулча завершилася близько 06:30. У румунському Міноборони заявили, що інформації про порушення повітряного простору країни не надходило.

Ситуація сталася наступного дня після того, як мешканці північної частини повіту Тулча отримали екстрене повідомлення через можливе падіння предметів з неба.

10 вересня туристи також виявили на пляжі в районі Корбу, неподалік Капу-Мідія, уламки безпілотника.

Румунія регулярно посилює моніторинг повітряного простору в районах, прилеглих до українського кордону, на тлі російських атак по південних областях України.

Читайте також:

Теги: Міноборони тривога Румунія F-16

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Державна підтримка ветеранів. Буданов анонсував зміни
Державна підтримка ветеранів. Буданов анонсував зміни
2 вересня, 14:55
Укриття парламенту обладнали для роботи 368 нардепів та електронного голосування
Депутати зможуть голосувати в укритті. Рада показала нову систему (фото, відео)
1 вересня, 15:02
Євгеній Хмара пояснив, за яким принципом Міноборони закуповуватиме озброєння для війська
Новий міністр оборони оголосив принцип, за яким тепер проводитимуться закупівлі
30 серпня, 14:06
Поляки почули сигнал повітряної тривоги
У кількох містах Польщі несподівано залунали сирени
23 серпня, 11:46
У «Резерв+» залишиться доступним раніше оновлений військово-обліковий документ
«Армія+» та частина сервісів «Резерв+» тимчасово не працюватимуть
22 серпня, 12:25
Наслідки удару по військовому об'єкту в Росії
Кремль визнав неспроможність зупинити удари України – ISW
22 серпня, 05:40
Українське зерно спричинило невдоволення фермерів Румунії
Слідом за Молдовою фермери Румунії поскаржилися на українське зерно
19 серпня, 15:54
Роботодавці зможуть оновлювати військово-облікові дані через «Дію»
Менше паперів. В Україні спрощено військовий облік на підприємствах
13 серпня, 17:36
Президент закликав українців реагувати на повітряні тривоги
Президент закликав українців реагувати на повітряні тривоги
11 серпня, 21:30

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
80K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28
Румунія піднімала F-16 через групу повітряних цілей над Одещиною
Сьогодні, 10:19

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua