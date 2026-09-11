Румунія піднімала F-16 через групу повітряних цілей над Одещиною

Напередодні туристи виявили на пляжі в районі Корбу уламки безпілотника

Радари виявили цілі приблизно за 16 км від Вилкового, після чого два винищувачі вилетіли на моніторинг ситуації

Румунія вранці 11 вересня підняла у повітря два винищувачі F-16 через виявлену групу повітряних цілей поблизу кордону з Україною. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії, передає «Главком».

Близько 04:15 румунська система радіолокаційного спостереження зафіксувала групу повітряних цілей приблизно за 16 км на північ від Вилкового в Одеській області.

У цей час Повітряні сили України повідомляли про рух російських безпілотників у напрямку Одещини.

Національний військовий командний центр Румунії передав інформацію Генеральній інспекції з надзвичайних ситуацій. Після цього о 04:36 мешканцям північної частини повіту Тулча надіслали попередження системи RO-Alert.

Для моніторингу ситуації два винищувачі F-16 Військово-повітряних сил Румунії вилетіли з 86-ї авіабази в Борчі.

Повітряна тривога в північній частині повіту Тулча завершилася близько 06:30. У румунському Міноборони заявили, що інформації про порушення повітряного простору країни не надходило.

Ситуація сталася наступного дня після того, як мешканці північної частини повіту Тулча отримали екстрене повідомлення через можливе падіння предметів з неба.

10 вересня туристи також виявили на пляжі в районі Корбу, неподалік Капу-Мідія, уламки безпілотника.

Румунія регулярно посилює моніторинг повітряного простору в районах, прилеглих до українського кордону, на тлі російських атак по південних областях України.