Побиття активістів: поліція відкрила справу через збір даних про поліцейських



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Побиття активістів поліцією

Матеріали і дописи про грошову винагороду за інформацію про поліцейських були розміщені у соцмережах і ЗМІ

Столичні поліцейські розпочали розслідування за фактом публікацій у ЗМІ про збір персональних даних правоохоронців, які побили активістів у Подільському управлінні поліції. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Матеріали і дописи про грошову винагороду за інформацію про поліцейських були розміщені як у соціальних мережах, так і на інформаційних сайтах.

«Проаналізувавши повідомлення у ЗМІ та у соціальних мережах про збір інформації щодо працівників Подільського управління поліції та співробітників спецпідрозділу, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (Підготовка до злочину), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Зокрема у публікаціях мовиться про персональні дані правоохоронців, домашні адреси, а також членів їх сімей, та висловлюються натяки про вчинення над ними фізичної розправи», - йдеться в повідомленні поліції.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюватиме прокуратура Києва.

Нагадаємо, що активістів, які у суботу, 9 лютого, були на акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» під час мітингу Юлії Тимошенко, затримали та побили правоохоронці. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.

Потім столична поліція заявила, що невідомі спробували штурмувати управління поліції у Києві. Було затримано близько 40 осіб.

Також у мережі було оприлюднено відео побиття в Подільському управлінні поліції в Києві активістів, які були перед цим затримані поліцією на мітингу кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

Відомий волонтер Роман Синіцин оголосив про початок кампанії зі збору відомостей про поліцейських, які побили активістів в Подільському управління поліції у Києві.