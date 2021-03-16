Податкова міліція Києва знайшла під час обшуку 35 млн гривень

Готівку виявили, розслідуючи справу про ухиляння від податків

Готівку у еквіваленті 35 млн гривень вилучили податківці, що розслідували випадки ухиляння від сплати податків у великих розмірах. Відповідну інформацію розміщено на сторінці Державної фіскальної служби у Facebook.

Як повідомлялось раніше на офіційній фейсбук-сторінці та сайті ДФС співробітники ГУ ДФС у м. Києві викрили ряд компаній в ухилення від сплати податків на загальну суму 11 236 329 гривень та при обшуках виявили майже 290 000 пачок тютюнових виробів.

Продовжуючи розслідування, співробітники ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури встановили, що вищезазначеної схеми входило понад 15 осіб та 10 суб’єктів господарської діяльності.

Службові особи одного із товариств, за попередньою змовою із групою осіб, перебуваючи на території м. Києва та Київської області, в період 2020 року, шляхом безпідставного відображення реалізації товарно-матеріальних цінностей на адресу підконтрольних підприємств ухилились від сплати податків, в особливо великих розмірах. Крім того, встановлено, що у вказаній злочинній схемі також задіяні ряд вищезгаданих товариств, які використовуючи підконтрольні підприємства з ознаками «ризиковості», ухилялися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств в особливо великих розмірах.

«На підставі ухвал районного суду м. Києва слідчі та оперативники ГУ ДФС у м. Києві провели ряд санкціонованих обшуків офісних та житлових приміщень, а також транспортних засобів, в результаті яких виявили оригінали та копії документів субʼєктів господарської діяльності, комп’ютерну техніку, печатки підприємств як резидентів, так і нерезидентів, та грошові кошти в іноземній та національній валютах» – йдеться в повідомленні.

Загальна сума виявлених грошових коштів в еквіваленті національної валюти складає понад 35 млн гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Раніше податківці Вінничини назвали кількість підозрілих оборудок, перевірених минулого року.

Також стало відомо, що за рішенням київського суду припинено діяльність 44 веб-ресурсів, через які проводилась торгівля контрафактним алкоголем.