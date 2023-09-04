Львівський військкомат очолив Герой України

Чаюк виконував бойові завдання під час проведення антитерористичної операції та Операції об'єднаних сил на Сході України

Денис Чаюк – полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, заступник командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади

Денис Чаюк став новим головою Львівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він є Героєм України та має нагороди, брав участь в АТО/ООС, а початок повномасштабної війни зустрів на полігоні. Про це повідомив Львівський обласний військкомат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Денис Чаюк (ліворуч) став новим головою Львівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки фото: Львівський військкомат

Денис Чаюк – полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, заступник командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він виконував бойові завдання під час проведення антитерористичної операції та Операції об'єднаних сил на Сході України. Брав участь у боях за Луганський аеропорт і місто Дебальцеве Донецької області.

Денис Чаюк – полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, заступник командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади фото з відкритих джерел

24 лютого 2022 року Чаюк був на одному з полігонів Дніпропетровської області. Тоді дві російські ракети вибухнули неподалік від місця дислокації частини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наступного дня, 25 лютого, батальйонна тактична група під його командуванням закріпилася на північних околицях Мелітополя Запорізької області. Бійці пройшли понад 200 кілометрів і дві доби стримували просування ворожих колон у напрямку Запоріжжя – у цей час із міста відходили підрозділи Національної гвардії України.

Згодом батальйонна тактична група Чаюка відійшла спочатку на лінію оборони Василівка – Токмак, через дві доби – на лінію Кам'янське – Оріхів, де також стримували натиск росіян.

22 березня під час визволення села Малинівка Пологівського району Запорізької області Денис Чаюк отримав поранення від гранати. Лікарі дістали з його ноги 18 осколків.

25 квітня 2022 року у щоденному зверненні президент повідомив про присвоєння Чаюку звання Героя України за особисту мужність та результативність у боях з окупантами, знищення техніки й живої сили ворога.

Будь ласка, читайте текст після реклами

25 квітня 2022 року у щоденному зверненні президент повідомив про присвоєння Чаюку звання Героя України за особисту мужність та результативність у боях з окупантами, знищення техніки й живої сили ворога фото з відкритих джерел

Полковник отримав нагороди із такими формулюваннями:

звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» (24 квітня 2022 року) – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України;

медаль «За військову службу Україні» (5 грудня 2017 року) – за особистий внесок у зміцнення обороноздатності української держави, мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку.

Нагадаємо, що 11 серпня президент Зеленський провів засідання РНБО щодо перевірки військкоматів. Під час перевірки правоохоронці виявили випадки корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації.

До слова, в Україні буде звільнено всіх обласних військкомів. Їх замінять військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах.