Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Львівський військкомат очолив Герой України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Львівський військкомат очолив Герой України
Чаюк виконував бойові завдання під час проведення антитерористичної операції та Операції об'єднаних сил на Сході України
фото з відкритих джерел

Денис Чаюк – полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, заступник командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади

Денис Чаюк став новим головою Львівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він є Героєм України та має нагороди, брав участь в АТО/ООС, а початок повномасштабної війни зустрів на полігоні. Про це повідомив Львівський обласний військкомат.

Денис Чаюк (ліворуч) став новим головою Львівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки
Денис Чаюк (ліворуч) став новим головою Львівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки
фото: Львівський військкомат

Денис Чаюк – полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, заступник командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він виконував бойові завдання під час проведення антитерористичної операції та Операції об'єднаних сил на Сході України. Брав участь у боях за Луганський аеропорт і місто Дебальцеве Донецької області.

Денис Чаюк – полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, заступник командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади
Денис Чаюк – полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, заступник командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади
фото з відкритих джерел

24 лютого 2022 року Чаюк був на одному з полігонів Дніпропетровської області. Тоді дві російські ракети вибухнули неподалік від місця дислокації частини.

Наступного дня, 25 лютого, батальйонна тактична група під його командуванням закріпилася на північних околицях Мелітополя Запорізької області. Бійці пройшли понад 200 кілометрів і дві доби стримували просування ворожих колон у напрямку Запоріжжя – у цей час із міста відходили підрозділи Національної гвардії України.

Згодом батальйонна тактична група Чаюка відійшла спочатку на лінію оборони Василівка – Токмак, через дві доби – на лінію Кам'янське – Оріхів, де також стримували натиск росіян.

22 березня під час визволення села Малинівка Пологівського району Запорізької області Денис Чаюк отримав поранення від гранати. Лікарі дістали з його ноги 18 осколків.

25 квітня 2022 року у щоденному зверненні президент повідомив про присвоєння Чаюку звання Героя України за особисту мужність та результативність у боях з окупантами, знищення техніки й живої сили ворога.

25 квітня 2022 року у щоденному зверненні президент повідомив про присвоєння Чаюку звання Героя України за особисту мужність та результативність у боях з окупантами, знищення техніки й живої сили ворога
25 квітня 2022 року у щоденному зверненні президент повідомив про присвоєння Чаюку звання Героя України за особисту мужність та результативність у боях з окупантами, знищення техніки й живої сили ворога
фото з відкритих джерел

Полковник отримав нагороди із такими формулюваннями:

  • звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» (24 квітня 2022 року) – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України;
  • медаль «За військову службу Україні» (5 грудня 2017 року) – за особистий внесок у зміцнення обороноздатності української держави, мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку.

Нагадаємо, що 11 серпня президент Зеленський провів засідання РНБО щодо перевірки військкоматів. Під час перевірки правоохоронці виявили випадки корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації.

До слова, в Україні буде звільнено всіх обласних військкомів. Їх замінять військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах.

Читайте також: Про заміну воєнкомів
Теги: військомат військові мобілізація війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наталка Цмоць
Канада хоче посилити свою роль в антикорупційних проєктах України – ЗМІ
Вчора, 02:50
СБУ проводить обшуки у військкоматах та військово-лікарських комісіях України
СБУ затримала чотирьох військових чиновників, що заробляли на ухилянтах (фото)
26 серпня, 10:31
Марія Берлінська, організаторка виставки дронів
Берлінська пояснила, хто винен в ударі по Чернігову
22 серпня, 21:45
Анатолій Пікало у 2021 році придбав дві земельні ділянки та житловий будинок
Ексвійськком Дніпропетровщини підозрюється у незаконному збагаченні на майже 8,5 млн грн
18 серпня, 11:45
У мережі чотирилапого вже прозвали бойовим котом
Кіт потішив Зеленського та військових: миле фото
16 серпня, 09:39
Перспективи Києва все ще виглядають кращими, але той, хто сподівався, що війна закінчиться цього року, швидше за все, буде розчарований
Українсько-російська війна навряд закінчиться до Різдва – The Times
13 серпня, 16:30
Дар'я Філіп'єва прийшла в армію ще у 2019 році із почуття обов’язку зробити щось важливе для країни
На фронті загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва «Блискавка»
8 серпня, 08:03
Польща готується провести найбільший військовий парад з 1989 року
Польща цьогоріч проведе найбільший військовий парад з 1989 року
7 серпня, 03:27
На мосту видно велику пробоїну
Удар по Чонгарському мосту: з’явилися фото пошкоджень
6 серпня, 16:52

Суспільство

Львівський військкомат очолив Герой України
Львівський військкомат очолив Герой України
Одне з міст України готується до відключення світла за графіками
Одне з міст України готується до відключення світла за графіками
Україна завершила ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС
Україна завершила ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС
На Україну насувається антициклон Olenka
На Україну насувається антициклон Olenka
Законопроєкт вже у Раді: багатьом українцям скасують відстрочку від мобілізації
Законопроєкт вже у Раді: багатьом українцям скасують відстрочку від мобілізації
«Люди за гроші не народжують». Соратник Зеленського дав рецепт покращення демографії
«Люди за гроші не народжують». Соратник Зеленського дав рецепт покращення демографії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
ЗСУ повідомили, ким окупанти збираються замінити «потріпані» підрозділи на півдні
28K
Повернення українських чоловіків-втікачів додому. Польща зробила заяву
15K
«Люди за гроші не народжують». Соратник Зеленського дав рецепт покращення демографії
12K
Просто неба, але з комфортом? Влада Ірландії показала, куди виселяє українських біженців
7421
Законопроєкт вже у Раді: багатьом українцям скасують відстрочку від мобілізації
7264
Хто зупинив заколот Пригожина? Російська церква знайшла несподіване пояснення

Новини

Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 06:45
Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня
Сьогодні, 04:55
4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
2 вересня, 11:07

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту