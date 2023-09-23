Тримав автомати у шафі: на Київщині посадовець військкомату зберігав арсенал зброї

Слідство встановлює канали надходження зброї та причетних до цього осіб

Посадовець одного з військкоматів на Київщині незаконно зберігав зброю. У нього знайшли цілий арсенал. Про це повідомляє прокуратура Київської області.

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За даними слідства, військовослужбовець одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області незаконно зберігав зброю і снаряди. Проведено 22 обшуки у квартирах, господарчих будівлях та автомобілі.

Правоохоронці вилучили автомати, магазини до автоматичної зброї, револьвер, нарізну та гладку мисливську зброю, понад 6500 набоїв різного калібру, 35 гранат, запали, міну, тротилову шашку, ножі, протитанкову керовану ракету, тепловізор та інше військове спорядження.

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Слідство встановлює канали надходження зброї та причетних до цього осіб.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час. Наразі прокуратура готує апеляційну скаргу на вказане рішення.

Раніше у Львівські області затримали співробітницю районного військкомату, яка допомагала ухилятися від мобілізації за гроші.

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Зазначимо, що в Україні ініціювали масштабні перевірки ТЦК та СП після того, як одеського воєнкома Євгена Борисова викрили на незаконному збагаченні на загальну суму 188 млн гривень. Виявилося, що він володіє нерухомістю в Іспанії вартістю 3 млн 700 тисяч євро.

Крім того, повідомлялося, що правоохоронці проводять понад 200 одночасних обшуків у військкоматах. Слідчі дії проходять у межах розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців, які займають керівні посади в обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки. Загалом встановлено 388 осіб відносно яких є сумніви щодо законності отримання ними постанов ВЛК про непридатність до військової служби.

Також ми писали, що СБУ затримала чотирьох військових чиновників, що заробляли на ухилянтах. За гроші посадовці пропонували військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Вартість таких «послуг» становила до $10 тис. з однієї особи