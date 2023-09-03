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У Росії військова поліція забила до смерті окупанта

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Росії військова поліція забила до смерті окупанта
фото з відкритих джерел

Російські силовики докладають усіх зусиль, щоб «зам’яти» справу

Військовослужбовець російської армії Михайло Пічугін, який уклав контракт на початку червня, загинув наприкінці серпня в Ростовській області після побиття співробітниками військової поліції. Про це передають російські ЗМІ.

Зазначається, що зараз російські силовики докладають усіх зусиль, щоб «зам’яти» справу. На це ЗМІ поскаржилися родичі вбитого.

За даними видання, 48-річний Михайло Пічугін зі Свердловської області спокусився на виплати, які належать тим, хто вирушить на війну проти України – і в червні уклав з міноборони РФ контракт строком на два роки. Спочатку Пічугіна відправили на навчання до Оренбурзької області, а звідти перекинули до пункту тимчасового розміщення в Ростовській області.

Рідні російського добровольця стверджують, що він помер після побиття співробітниками військової поліції у Ростовській області. Саме там 21 серпня його та ще одного військовослужбовця сильно побили співробітники військової поліції. Причиною розправи стало те, що контрактники вирушили на річку, прихопивши з собою алкоголь.

Після побиття Пічугіна непритомним привезли на територію пункту тимчасової дислокації і кинули там. ЗМІ запевняють, що його тіло було вкрите саднами та забоями, а при огляді у нього виявили серйозну черепно-мозкову травму. Наступного дня після побиття Пічугін зв'язався з родичами, розповів про побої та про те, що били його, прикувавши кайданками до дерева. Також він показував синці.

А вже 23 серпня, за словами родичів Пічугіна, йому різко погіршало, військовослужбовця доставили до лікарні, де він і помер.

З лікарні тіло Пічугіна відвезли у невідомому напрямку, родичам не розповідали, куди саме, ще протягом кількох днів. У результаті його труп вони знайшли в морзі міста Міллерово тієї ж Ростовської області. Та й про смерть Пічугіна його рідня дізналася не від командування частини, а від його товаришів по службі.

Родичі також поскаржилися, що досі так і не було відкрито кримінальну справу – навіть за фактом смерті. Хоча раніше представник слідчого комітету обіцяв їм відкриття справи за статтею про навмисне заподіяння тяжкої шкоди, яка спричинила смерть.

Нагадаємо, триває 557-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: росія окупанти війна військові

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