У Росії військова поліція забила до смерті окупанта

Російські силовики докладають усіх зусиль, щоб «зам’яти» справу

Військовослужбовець російської армії Михайло Пічугін, який уклав контракт на початку червня, загинув наприкінці серпня в Ростовській області після побиття співробітниками військової поліції. Про це передають російські ЗМІ.

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Зазначається, що зараз російські силовики докладають усіх зусиль, щоб «зам’яти» справу. На це ЗМІ поскаржилися родичі вбитого.

За даними видання, 48-річний Михайло Пічугін зі Свердловської області спокусився на виплати, які належать тим, хто вирушить на війну проти України – і в червні уклав з міноборони РФ контракт строком на два роки. Спочатку Пічугіна відправили на навчання до Оренбурзької області, а звідти перекинули до пункту тимчасового розміщення в Ростовській області.

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Рідні російського добровольця стверджують, що він помер після побиття співробітниками військової поліції у Ростовській області. Саме там 21 серпня його та ще одного військовослужбовця сильно побили співробітники військової поліції. Причиною розправи стало те, що контрактники вирушили на річку, прихопивши з собою алкоголь.

Після побиття Пічугіна непритомним привезли на територію пункту тимчасової дислокації і кинули там. ЗМІ запевняють, що його тіло було вкрите саднами та забоями, а при огляді у нього виявили серйозну черепно-мозкову травму. Наступного дня після побиття Пічугін зв'язався з родичами, розповів про побої та про те, що били його, прикувавши кайданками до дерева. Також він показував синці.

А вже 23 серпня, за словами родичів Пічугіна, йому різко погіршало, військовослужбовця доставили до лікарні, де він і помер.

З лікарні тіло Пічугіна відвезли у невідомому напрямку, родичам не розповідали, куди саме, ще протягом кількох днів. У результаті його труп вони знайшли в морзі міста Міллерово тієї ж Ростовської області. Та й про смерть Пічугіна його рідня дізналася не від командування частини, а від його товаришів по службі.

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Родичі також поскаржилися, що досі так і не було відкрито кримінальну справу – навіть за фактом смерті. Хоча раніше представник слідчого комітету обіцяв їм відкриття справи за статтею про навмисне заподіяння тяжкої шкоди, яка спричинила смерть.

Нагадаємо, триває 557-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.