Посеред дороги в Києві горіла маршрутка (фото)

Столичні рятувальники ліквідували пожежу у маршрутному автобусі

29 липня ввечері на вул. Довженка, 4, що у Шевченківському районі столиці, сталося займання маршрутки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла в маршрутному автобусі Isuzu. Загоряння сталося за колесами задньої осі.

Пожежу ліквідували за 10 хвилин.

Внаслідок пожежі пошкоджено задню ходову частину автобуса.

На місці було задіяно три одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також 15 працівників особового складу ДСНС.

Загиблих і травмованих немає.

Причину займання наразі з’ясовують правоохоронці.

Як повідомлялося, 30 липня поблизу станції метро «Чернігівська» в Києві вантажівка протаранила маршрутний автобус.