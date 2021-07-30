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    Посеред дороги в Києві горіла маршрутка (фото)

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    Загоряння сталося за колесами задньої осі - Посеред дороги в Києві горіла маршрутка (фото)
    Загоряння сталося за колесами задньої осі
    Фото: ДСНС

    Столичні рятувальники ліквідували пожежу у маршрутному автобусі

    29 липня ввечері на вул. Довженка, 4, що у Шевченківському районі столиці, сталося займання маршрутки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла в маршрутному автобусі Isuzu. Загоряння сталося за колесами задньої осі.

    Пожежу ліквідували за 10 хвилин.

    Внаслідок пожежі пошкоджено задню ходову частину автобуса.

    На місці було задіяно три одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також 15 працівників особового складу ДСНС.

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    Посеред дороги в Києві горіла маршрутка (фото)
    Посеред дороги в Києві горіла маршрутка (фото)
    Посеред дороги в Києві горіла маршрутка (фото)
    Посеред дороги в Києві горіла маршрутка (фото)

    Загиблих і травмованих немає.

    Причину займання наразі з’ясовують правоохоронці.

    Як повідомлялося, 30 липня поблизу станції метро «Чернігівська» в Києві вантажівка протаранила маршрутний автобус.

    Теги: пожежа Київ громадський транспорт ДСНС рятувальники
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    Посеред дороги в Києві горіла маршрутка (фото)