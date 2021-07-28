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    Біля висотки на Позняках горіли автівки

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    Рятувальники за 20 хвилин ліквідували загорання - Біля висотки на Позняках горіли автівки
    Рятувальники за 20 хвилин ліквідували загорання
    Фото: ДСНС

    Загорання виникло в Toyota Camry з розповсюдженням вогню на поруч розташований автомобіль Mazda

    На світанку, близько 5 години, сталася пожежа в автомобілях на вул. Анни Ахматової, 13-Д у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено вогнеборців 24 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що у дворі 29-поверхового житлового будинку горить автомобіль Toyota Camry з розповсюдженням вогню на поруч розташований автомобіль Mazda.

    Майже за 20 хвилин пожежу було ліквідовано.

    Внаслідок пожежі в автомобілі Toyota Camry пошкоджені моторний відсік, салон, скло, внутрішня обшивка дверей, лакофарбове покриття автомобіля. В автомобілі Mazda пошкоджено ліве заднє крило та лакофарбове покриття.

    До ліквідації було задіяно 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС

    Загиблих і травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується правоохоронними органами.

    Нагадаємо, 14 липня на вул. Закревського, 30-А у Деснянському районі столиці сталося загорання вантажного автомобіля.

    11 липня на території підприємства на пров. Куренівському, 15-А в Оболонському районі Києва згоріли три екскаватори JCB.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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    Біля висотки на Позняках горіли автівки