Біля висотки на Позняках горіли автівки
Загорання виникло в Toyota Camry з розповсюдженням вогню на поруч розташований автомобіль Mazda
На світанку, близько 5 години, сталася пожежа в автомобілях на вул. Анни Ахматової, 13-Д у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
До місця виклику було направлено вогнеборців 24 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що у дворі 29-поверхового житлового будинку горить автомобіль Toyota Camry з розповсюдженням вогню на поруч розташований автомобіль Mazda.
Майже за 20 хвилин пожежу було ліквідовано.
Внаслідок пожежі в автомобілі Toyota Camry пошкоджені моторний відсік, салон, скло, внутрішня обшивка дверей, лакофарбове покриття автомобіля. В автомобілі Mazda пошкоджено ліве заднє крило та лакофарбове покриття.
До ліквідації було задіяно 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС
Загиблих і травмованих немає.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується правоохоронними органами.
Нагадаємо, 14 липня на вул. Закревського, 30-А у Деснянському районі столиці сталося загорання вантажного автомобіля.
11 липня на території підприємства на пров. Куренівському, 15-А в Оболонському районі Києва згоріли три екскаватори JCB.