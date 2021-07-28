Біля висотки на Позняках горіли автівки

Загорання виникло в Toyota Camry з розповсюдженням вогню на поруч розташований автомобіль Mazda

На світанку, близько 5 години, сталася пожежа в автомобілях на вул. Анни Ахматової, 13-Д у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було направлено вогнеборців 24 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що у дворі 29-поверхового житлового будинку горить автомобіль Toyota Camry з розповсюдженням вогню на поруч розташований автомобіль Mazda.

Майже за 20 хвилин пожежу було ліквідовано.

Внаслідок пожежі в автомобілі Toyota Camry пошкоджені моторний відсік, салон, скло, внутрішня обшивка дверей, лакофарбове покриття автомобіля. В автомобілі Mazda пошкоджено ліве заднє крило та лакофарбове покриття.

До ліквідації було задіяно 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС

Загиблих і травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується правоохоронними органами.

Нагадаємо, 14 липня на вул. Закревського, 30-А у Деснянському районі столиці сталося загорання вантажного автомобіля.

11 липня на території підприємства на пров. Куренівському, 15-А в Оболонському районі Києва згоріли три екскаватори JCB.