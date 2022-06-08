Арешт активів РФ в Україні: БЕБ повідомило про чергові успіхи

Триває робота щодо пошуку та накладення арешту на російські активи в Україні

Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило про арешт в Україні активів російських компаній на понад 600 млн грн. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Як зазначається у повідомленні, у рамках кримінального провадження слідчі встановили групу нерезидентів Російської Федерації, які ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

«З метою недопущення втрат бюджету на товарно-матеріальні цінності (добрива, катанка металева), відповідно до ухвали слідчого судді накладено арешт. Загальна ринкова вартість арештованих товарно-матеріальних цінностей становить понад 130 млн грн, їх передано до АРМА», – повідомили у БЕБ.

Крім того, арештовано 420 вагонів орієнтовною вартістю 500 млн грн. Вирішується питання про їх передачу для використання «Укрзалізницею».

«Бюро економічної безпеки України продовжує оцінку товарів що знаходяться у вагонах. Загальна вартість арештованих вагонів становить понад 15 млрд грн. Вартість товарно-матеріальних цінностей у вагонах оцінюється в 3 млрд грн. Всього БЕБ забезпечило накладення арешту на активи росії та білорусі на суму близько 30 млрд грн. Системно працюємо в цьому напрямі і щодня збільшуємо цю суму на декілька мільйонів. Всі активи країни-агресора мають працювати для відбудови українських міст та на відновлення економіки України», – зазначив директор БЕБ Вадим Мельник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бюро економічної безпеки забезпечило накладення арешту в Україні на російські та білоруські активи на загальну суму 30 мільярдів гривень.

Також раніше співробітники Бюро економічної безпеки викрили керівництво одного із гірничо-збагачувальних комбінатів України в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн. А суд наклав арешт на 100% корпоративних прав товариства та на рахунки зазначеного підприємства у банках. Це підприємство протягом 2020-2021 років здійснювало експорт видобутої титановмісної сировини на адресу підприємств Російської Федерації та Республіки Білорусь, хоча за документами постачало сировину нібито австрійській компанії.