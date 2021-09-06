Прокуратура проводить обшуки в Управлінні містобудування та архітектури Києва

Обшуки проводять за фактом «розтрати бюджетних коштів під час ремонту скверу» у Шевченківському районі

Минулого тижня почалась нова хвиля обшуків в комунальних підприємства міста

Прокуратура проводить обшуки в Управлінні містобудування та архітектури Шевченківської Районної державної адміністрації. Обшуки проводять за фактом «розтрати бюджетних коштів під час ремонту скверу» у Шевченківському районі. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Як зазначається, за результатами публічних закупівель в кінці 2020 року між Управлінням містобудування, архітектури та землекористування та приватним підприємством укладено договір щодо проведення капітального ремонту «Забезпечення реалізації громадського проекту «Екопарк» з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем» на вул. О.Гончара 5-7 в Києві.

Згідно графіку роботи мали бути повністю виконані у грудні 2020 року.

Повідомляється, що у ході огляду встановлено: «роботи виконано неякісно, не в повному обсязі, з використанням матеріалів на суму близько 500 тис. грн». Разом з тим, за вищевказаним об’єктом в кінці грудня 2020 року Управлінням містобудування, архітектури та землекористування повністю здійснено оплату робіт на всю суму договору у розмірі понад 1, 4 млн гривень та підписано всі акти виконаних робіт.

Під час обшуку виявлено та вилучено тендерну документацію, акти приймання-передачі виконаних робіт, а також коригувальні акти, які приховувалися на момент допиту службових осіб Управління та виконання ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів.

Наразі триває досудове розслідування. Очікуються висновки судово-будівельної, економічної експертиз для визначення розміру завданих збитків.

Нагадаємо, минулого тижня почалась нова хвиля обшуків в комунальних підприємства міста. Так, зокрема, прокуратура прийшла з обшуками в КП «Плесо», КП «Київжитлоспецексплуатація»,а також Департамент освіти. Після цього місто вказало на низку порушень та не відповідностей зі сторони самих правоохоронців.

Нагадаємо, під час обшуків у Департаменті освіти Києва правоохоронець погрожував посадовцям.

Як повідомлялося, 18 серпня столичні правоохоронці проводили обшуки у Департаменті освіти та науки Київської міської держадміністрації та комунальному підприємстві у рамках розслідування кримінального провадження за фактами нецільового використання коштів бюджету Києва, передбачених на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії в комунальних закладах освіти, та можливого привласнення їх шляхом зловживання службовим становищем.