Київ може вийти із «зеленої» зони карантину
Відповідно до встановлених норм, станом на 4 вересня рівень захворюваності у Києві перевищено
Київ та ще три області України не відповідають «зеленій» зоні карантину – епідеміологічні показники там перевищують встановлені норми. Відповідні дані оприлюднила пресслужба Міністерство охорони здоров’я.
Відповідно до встановлених норм, станом на 4 вересня рівень захворюваності (норма для «зеленої» зони – 75 хворих на 100 тисяч населення) перевищено у Києві (107), а також у:
- Чернівецькій області – 169;
- Луганській області – 135;
- Херсонській області – 85.
Крім того, у Луганській, Львівській та Полтавській областях спостерігається висока динаміка рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.
Уся територія країни одночасно повернеться до «жовтої» зони, у разі наявності протягом трьох днів підряд однієї з таких ознак на всій території України:
- кількість виявлених нових випадків інфікування Covid-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів – більше ніж 75;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу Sars-CoV-2) – більше як 4 відсотки;
- кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу Sars-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення – менше ніж 300;
- наявності підстав для встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.
Як повідомлялося, раніше столичним школам дали рекомендації стосовно роботи в умовах посилення карантинних обмежень після переходу регіону у жовту, помаранчеву чи червону зону.
До слова, станом на ранок 6 вересня в Києві зафіксовано 93 нових випадки коронавірусу.