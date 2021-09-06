Київ може вийти із «зеленої» зони карантину

Відповідно до встановлених норм, станом на 4 вересня рівень захворюваності у Києві перевищено

Київ та ще три області України не відповідають «зеленій» зоні карантину – епідеміологічні показники там перевищують встановлені норми. Відповідні дані оприлюднила пресслужба Міністерство охорони здоров’я.

Відповідно до встановлених норм, станом на 4 вересня рівень захворюваності (норма для «зеленої» зони – 75 хворих на 100 тисяч населення) перевищено у Києві (107), а також у:

Чернівецькій області – 169;

Луганській області – 135;

Херсонській області – 85.

Крім того, у Луганській, Львівській та Полтавській областях спостерігається висока динаміка рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

Уся територія країни одночасно повернеться до «жовтої» зони, у разі наявності протягом трьох днів підряд однієї з таких ознак на всій території України:

кількість виявлених нових випадків інфікування Covid-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів – більше ніж 75;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу Sars-CoV-2) – більше як 4 відсотки;

кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу Sars-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення – менше ніж 300;

наявності підстав для встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

Як повідомлялося, раніше столичним школам дали рекомендації стосовно роботи в умовах посилення карантинних обмежень після переходу регіону у жовту, помаранчеву чи червону зону.

До слова, станом на ранок 6 вересня в Києві зафіксовано 93 нових випадки коронавірусу.