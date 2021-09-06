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    Київ може вийти із «зеленої» зони карантину

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    Протягом&nbsp;6 вересня в Києві зафіксовано 93 нових випадки коронавірусу - Київ може вийти із «зеленої» зони карантину
    Протягом 6 вересня в Києві зафіксовано 93 нових випадки коронавірусу
    Фото:bigkyiv.com.ua

    Відповідно до встановлених норм, станом на 4 вересня рівень захворюваності у Києві перевищено

    Київ та ще три області України не відповідають «зеленій» зоні карантину – епідеміологічні показники там перевищують встановлені норми. Відповідні дані оприлюднила пресслужба Міністерство охорони здоров’я.

    Відповідно до встановлених норм, станом на 4 вересня рівень захворюваності (норма для «зеленої» зони – 75 хворих на 100 тисяч населення) перевищено у Києві (107), а також у:

    • Чернівецькій області – 169;
    • Луганській області – 135;
    • Херсонській області – 85.

    Крім того, у Луганській, Львівській та Полтавській областях спостерігається висока динаміка рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

    Уся територія країни одночасно повернеться до «жовтої» зони, у разі наявності протягом трьох днів підряд однієї з таких ознак на всій території України:

    • кількість виявлених нових випадків інфікування Covid-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів – більше ніж 75;
    • коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу Sars-CoV-2) – більше як 4 відсотки;
    • кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу Sars-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення – менше ніж 300;
    • наявності підстав для встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

    Як повідомлялося, раніше столичним школам дали рекомендації стосовно роботи в умовах посилення карантинних обмежень після переходу регіону у жовту, помаранчеву чи червону зону.

    До слова, станом на ранок 6 вересня в Києві зафіксовано 93 нових випадки коронавірусу.

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    Теги: Київ коронавірус
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    Київ може вийти із «зеленої» зони карантину