Поліція Київщини розшукує нападників, які жорстоко побили адвоката



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Правоохоронці встановили особи нападників

Проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів для притягнення до відповідальності злочинців, які жорстоко побили правозахисника у м. Біла Церква 20 травня 2019 року.

Того дня на спецлінію поліції Київської області надійшло ряд повідомлень про напад на правозахисника під час виконання ним своїх професійних обов’язків.

На місце події прибула група реагування патрульної поліції Білоцерківського відділу поліції та встановила, що троє невідомих чоловіків жорстоко побили адвоката, після чого втекли. За даним фактом було розпочато досудове розслідування в рамках відкритих кримінальних проваджень за статтями 400, 399 та 388 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Також 11 червня слідчі додатково відкрили кримінальне провадження за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Поліцейські призначили ряд відповідних експертиз, допитали свідків і потерпілого. Вилучили відеозаписи з камер спостереження та долучили їх до матеріалів кримінального провадження. Проведеними заходами правоохоронці встановили особи нападників. Наразі з двома проводиться ряд слідчих дій.

Триває комплекс оперативних заходів для розшуку ще одного фігуранта. За місцем його реєстрації поштою надіслано повідомлення про підозру. Після затримання, за ухвалою суду, його доправлять до органів правосуддя для обрання міри запобіжного заходу.

Для прозорого та об’єктивного розслідування даного злочину, наказом Головного управління Національної поліції в Київській області від 11 червня 2019 року за фактом неналежного реагування на вчинені відносно адвоката злочини та їх розслідування, в ГУ НП призначено службове розслідування з одночасним відстороненням від виконання службових обов’язків на час його проведення двох заступників начальника Білоцерківського відділу поліції та начальника місцевого відділення поліції № 2.

Прокуратура змінила підслідність, відтепер слідчі заходи проводять працівники Слідчого управління поліції Київщини.

«Шановні громадяни, якщо ви володієте інформацією щодо осіб, які скоїли даний злочин, та місце їхнього перебування, просимо повідомити про це до Головного управління Національної поліції в Київській області на спецлінію 102», - просять правоохоронці.

Нагадаємо, 20 травня до поліції звернувся 44-річний чоловік, який, виконуючи свої професійні повноваження адвоката в Білій Церкві, намагався зупинити зухвалі протиправні дії, натомість, невідомі особи спочатку погрожували, а потім розбили мобільний телефон та його самого жорстоко побили.