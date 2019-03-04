Поліція накрила «сходку» кримінальних авторитетів у Києві (фото, відео)



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Затримання відбулося в одному із ресторанів Києва на бульварі Верховної Ради Фото: Нацполіція

Злодій у законі на прізвисько «Сфан» організував зустріч із іншими представниками злочинних організацій

Оперативники навідалися в один із ресторанів Києва на бульварі Верховної Ради, щоби завадити кримінальним авторитетам обговорити розподіл їхньої влади та впливів на території України. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Очолював цю «сходку» уродженець Грузії та злодій у законі Джачвліані Лаша на прізвисько «Сфан», якого коронували у 1985 році у місті Тбілісі. Зловмисник намагався налагодити зв’язки з іншими авторитетами та стати «куратором» квартирних крадіїв і розбійників.

Встановлено, що «Сфан» до 2017 року перебував у міжнародному розшуку за вчинення вимагання та хабарництва у Італійській Республіці. Крім того, його раніше затримували в Києві з наркотиками.

Правоохоронці перевіряють законність його перебування на території України.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали «злодія в законі» «Тенго Пітерського», якого вже двічі видворяли з України.