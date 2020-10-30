Поліція оприлюднила відео з початком моторошної ДТП на Майдані

Внаслідок ДТП, яка сталося 30 жовтня на Майдані Незалежності загинуло двоє людей та троє отримали травми

Водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого виїхав на Майдан Незалежності

У п'ятницю 30 жовтня у центрі Києва на Майдані Незалежності сталася моторошна смертельна ДТП.

Автомобіль на швидкості виїхав на пішохідну зону, і протаранив пішоходів біля зупинки громадського транспорту, а згодом влетів у автомобілі, що стояли на дорозі по вулиці Хрещатик.

Патрульна поліція України опублікувала ще одне відео, на якому видно момент початку жахливої трагедії.

На відео видно, як водій на автомобілі рухаючись з боку вулиці Михайлівської перетнув Хрещатик, попри напівсфери, які мали б обмежити його рух виїхав на тротуар, де протаранив припарковане авто і посунувши його на кілька метрів, рушив безпосередньо на Майдан, де згодом і збив пішоходів.

ЗМІ вже з'ясували, хто вчинив 30 жовтня страшну ДТП у центрі Києва. Це Назаренко Юрій Миколайович, 1954 року народження. У 2007 році він працював керівником апарату Комісії з цінних паперів і фондового ринку, а вже через два роки став членом цієї комісії. У 2014 році був люстрований.

Наразі відомо, що Назаренко був тверезий під час аварії та втратив свідомість. Як з'ясували ЗМІ Назаренко нещодавно переніс операцію на серці - стентування.

Правоохоронці затримали водія, який скоїв смертельне ДТП у центрі Києва. Тест драгером на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові чоловіка.

У МВС нагадали, що правила дорожнього руху України чітко вказують: «Забороняється керувати транспортним засоби у хворобливому стані, у стані втоми, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції та увагу».

Нагадаємо, 30 жовтня близько 16 години сталося масштабне ДТП на Майдані Незалежності. Свідки спочатку стверджували, що винуватець аварії перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Згодом поліція повідомила про двох загиблих внаслідок ДТП.

Патрульна поліція оприлюднила відео моменту жахливого ДТП.



