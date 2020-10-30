Влетів у натовп людей і протаранив чотири авто: з’явилося відео моменту ДТП на Майдані

Land Rover некеровано летів через весь Майдан

В результаті ДТП на Майдані Незалежності водій збив на смерть двох людей, ще троє отримали травми. Крім того автомобіль протаранив щонайменше чотири машини на Хрещатику.

Патрульна поліція Києва оприлюднила відео моменту смертельного ДТП.

Попередньо, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше 4 авто, і зупинився.

На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Встановлюються усі обставини.

Патрульна поліція повідомляє, що, за попередніми даними, водій тверезий.

Наразі рух вулицею Хрещатик перекритий.

Раніше у соцмережі повідомили про ДТП на Майдані Незалежності. Свідки стверджують, що винуватець аварії перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Згодом поліція повідомила про двох загиблих внаслідок ДТП. На місці працює слідчо-оперативна група та з’ясовує усі обставини і причини цієї смертельної ДТП.