Смертельне ДТП на Майдані Незалежності: загинули дві людини

Поліцейські спілкуються із 66-річним водієм, що скоїв наїзд на людей

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася сьогодні близько 16 години на Майдані Незалежності.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Попередньо встановлено, що водій іномарки не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди. Внаслідок ДТП дві людини загинули на місці події, а ще кілька – отримали тілесні ушкодження. Лікарі їм надають необхідну медичну допомогу.

На місці працює слідчо-оперативна група та з’ясовує усі обставини і причини цієї смертельної ДТП.

Наразі поліцейські спілкуються із 66-річним водієм транспортного засобу, що скоїв наїзд на людей, та перевіряють його на стан сп’яніння.

Подія зареєстрована належним чином, проводяться першочергові слідчі дії за результатами яких, буде надана правова кваліфікація даній події.

Раніше у соцмережі повідомили про ДТП на Майдані Незалежності. Свідки стверджують, що винуватець аварії перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння.