Поліція затримала водія, який скоїв смертельну ДТП на Майдані

У МВС нагадали, що керувати авто у хворобливому стані заборонено

Правоохоронці затримали водія, який скоїв смертельне ДТП у центрі Києва. Тест драгером на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові чоловіка.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.

За його словами, за кермом джипа Land Rover перебував Юрій Н. 1954 року народження.

ЗМІ вже з'ясували, хто вчинив 30 жовтня страшну ДТП у центрі Києва. Це Назаренко Юрій Миколайович, 1954 року народження. У 2007 році він працював керівником апарату Комісії з цінних паперів і фондового ринку, а вже через два роки став членом цієї комісії. У 2014 році був люстрований.

Наразі відомо, що Назаренко був тверезий під час аварії та втратив свідомість. Як з'ясували ЗМІ Назаренко нещодавно переніс операцію на серці - стентування.

Слідчими поліції Києва буде пред'явлено підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу - порушення правил дорожнього руху, яке спричинило за собою загибель двох і більше осіб.

Правила дорожнього руху України чітко вказують: «Забороняється керувати транспортним засоби у хворобливому стані, у стані втоми, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції та увагу».

Водій після затримання дав свідчення. За словами чоловіка, він втратив свідомість та контроль над керуванням автомобілем.

Нагадаємо, 30 жовтня близько 16 години сталося масштабне ДТП на Майдані Незалежності. Свідки спочатку стверджували, що винуватець аварії перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Згодом поліція повідомила про двох загиблих внаслідок ДТП.

Патрульна поліція оприлюднила відео моменту жахливого ДТП.

Попередньо, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше 4 авто, і зупинився.

Рух вулицею Хрещатик був перекритий тривалий час через аварію. Встановлюються усі обставини ДТП.

Також у соцмережі з‘явилось відео проходження тесту на стан алкогольного сп’яніння водія Land Rover, який був за кермом автівки, що в'їхала у натовп.







