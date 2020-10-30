У Києві на Майдані масштабна ДТП: п'яний водій джипу влетів у людей

За словами свідків, винуватець аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння

Масштабна і дуже серйозна автотроща сталася сьогодні близько 16 години на Майдані Незалежності у Києві.

Як пише Київ Оперативний, є серйозно травмовані, однак Інформація ще уточнюється.

«Свідки з місця кажуть, що винуватець аварії бухий. Також додається, що двоє постраждалих не подають ознак життя», - йдеться в повідомленні.

Свідки аварії також публікують фото з місця ДТП.

Нагадаємо, що 28 жовтня близько 19:00 години водій громадського автобуса здійснив наїзд на людей, які знаходилися на зупинці громадського транспорту. Унаслідок ДТП чоловік 1977 р.н. загинув на місці події, двоє жінок 1965 та 1979 р.н. були госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Водія автобуса затримали на місці події у порядку ст. 208 КПК України. За попередніми даними, він був тверезий. Йому вже оголошено підозру, триває слідство.