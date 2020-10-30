  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві на Майдані масштабна ДТП: п'яний водій джипу влетів у людей

    • Розсилка
    У Києві на Майдані масштабна ДТП: п'яний водій джипу влетів у людей

    За словами свідків, винуватець аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння

    Масштабна і дуже серйозна автотроща сталася сьогодні близько 16 години на Майдані Незалежності у Києві.

    Як пише Київ Оперативний, є серйозно травмовані, однак Інформація ще уточнюється.

    «Свідки з місця кажуть, що винуватець аварії бухий. Також додається, що двоє постраждалих не подають ознак життя», - йдеться в повідомленні.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Києві на Майдані масштабна ДТП: п'яний водій джипу влетів у людей
    У Києві на Майдані масштабна ДТП: п'яний водій джипу влетів у людей
    У Києві на Майдані масштабна ДТП: п'яний водій джипу влетів у людей
    У Києві на Майдані масштабна ДТП: п'яний водій джипу влетів у людей

    Свідки аварії також публікують фото з місця ДТП.

    Нагадаємо, що 28 жовтня близько 19:00 години водій громадського автобуса здійснив наїзд на людей, які знаходилися на зупинці громадського транспорту. Унаслідок ДТП чоловік 1977 р.н. загинув на місці події, двоє жінок 1965 та 1979 р.н. були госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

    Водія автобуса затримали на місці події у порядку ст. 208 КПК України. За попередніми даними, він був тверезий. Йому вже оголошено підозру, триває слідство. 

    ДТП Київ водій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies