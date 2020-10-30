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    Водій втратив свідомість: поліція назвала попередню причину резонансної ДТП у Києві

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    Водій Range Rover не впорався з керуванням<br /><br /> - Водій втратив свідомість: поліція назвала попередню причину резонансної ДТП у Києві
    Водій Range Rover не впорався з керуванням

    За кермом автомобіля перебував 66-річний житель Києва

    Причиною смертельної ДТП на Майдані Незалежності у Києві, ймовірно, стало те, що водій Range Rover не впорався з керуванням через втрату свідомості. За кермом автомобіля перебував 66-річний житель Києва.

    Заступник глави МВС Антон Геращенко повідомив журналістам, що водій сам заявив про втрату свідомості. Мовляв, прийшов до тями вже тоді, коли все сталося.

    Нагадаємо, 30 жовтня близько 16 години сталося масштабне ДТП на Майдані Незалежності. Свідки стверджують, що винуватець аварії перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

    Згодом поліція повідомила про двох загиблих внаслідок ДТП

    Патрульна поліція оприлюднила відео моменту жахливого ДТП. 

    Попередньо, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше 4 авто, і зупинився.

    Рух вулицею Хрещатик перекритий через аварію. Встановлюються усі обставини ДТП.

    Також у соцмережі з‘явилось відео проходження тесту на стан алкогольного сп’яніння водія Land Rover, який був за кермом автівки, що в'їхала у натовп. 

    МВС ДТП Київ Антон Геращенко водій поліція
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