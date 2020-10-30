Стало відомо, хто скоїв резонансну ДТП на Хрещатику

Винуватцем аварії став 66-річний Юрій Назаренко, який раніше працював керівником апарату Комісії з цінних паперів і фондового ринку

Винуватцем аварії став 66-річний Юрій Назаренко, який раніше працював керівником апарату Комісії з цінних паперів і фондового ринку

Чоловік нещодавно переніс операцію на серці – стентування

Журналісти дізналися, хто вчинив 30 жовтня страшну ДТП у центрі Києва. Це Назаренко Юрій Миколайович, 1954 року народження, прописаний у Печерському районі Києва.

Назаренко у 2007 році працював керівником апарату Комісії з цінних паперів і фондового ринку, а вже через два роки став членом цієї комісії.

На цьому посту він займався створенням ІТ-інфраструктури в регуляторі. Крім цього займав посаду Голови колегії Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, яке на той період активно розвивалося і займалося наповненням єдиної бази даних про учасників ринку цінних паперів.

Також посадовець координував роботу підприємств в структурі Комісії та питання їх бюджету.

З відкритих даних випливає, що в 2014 році він потрапив під люстрацію і покинув комісію.

Наразі відомо, що він був тверезий під час аварії та втратив свідомість. Судячи з усього він втратив свідомість за кермом автомобіля. Як з'ясували ЗМІ Назаренко недавно переніс операцію на серці - стентування. Це медичне оперативне втручання, що проводиться з метою встановлення стенту - спеціального каркасу, який поміщається в просвіт коронарних судин серця, і забезпечує розширення цієї ділянки, звуженого патологічним процесом.

Нагадаємо, 30 жовтня близько 16 години сталося масштабне ДТП на Майдані Незалежності. Свідки стверджують, що винуватець аварії перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Згодом поліція повідомила про двох загиблих внаслідок ДТП.

Патрульна поліція оприлюднила відео моменту жахливого ДТП.

Попередньо, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше 4 авто, і зупинився.

Рух вулицею Хрещатик перекритий через аварію. Встановлюються усі обставини ДТП.

Також у соцмережі з‘явилось відео проходження тесту на стан алкогольного сп’яніння водія Land Rover, який був за кермом автівки, що в'їхала у натовп.

Зазначимо, що правоохоронці затримали водія, який скоїв смертельне ДТП у центрі Києва. Крім того, слідчі столичної поліції пред'являть чоловікові підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу - порушення правил руху, яке спричинило загибель двох і більше осіб.