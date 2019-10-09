Цього року «Бориспіль» обслужив по хасидській програмі понад 38 тис. паломників



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На приліт хасидів були задіяні термінал B та D Фото: Георгій Зубко, Facebook

Найбільший пасажиропотік «Борисполя» по хасидській програмі був у 2016 році

Цього року в рамках хасидської програми з нагоди святкування Рош-ха-Шана в Умані Міжнародний аеропорт «Бориспіль» обслужив 192 додаткових рейси і понад 38 тисяч паломників.

Про це повідомив комерційний директор аеропорту Георгій Зубко.

Він навів декілька цифр хасидської програми аеропорту за 2019 років:

192 додаткових рейсів в/з аеропорту «Бориспіль» (89 на прибуття та 103 на відправлення)

38 651 пасажирів на приліт і виліт обслужені на додаткових рейсах

на приліт задіяні були термінал B та D. А на відліт ще додатково термінал F.

«Якщо згадати пасажиропотік у минулі програми, то 2018 рік - 34 537 пасажирів, 2017 рік – 34 200, 2016 рік – 44 600, 2015 рік – 26 300, 2014 рік - 24 800, 2013 рік - 33 200. Це цифри тільки чартерних рейсів аеропорту «Бориспіль», не враховуючи пасажирів аеропортів «Київ», «Одеса» та «Вінниця». Цікаво, що найбільший пасажиропотік «Борисполя» по цій програмі був у 2016 році», - зазначив Зубко.

Як раніше повідомлялось, Рош-ха-Шана в Умані цього року святкували понад 30 тис. паломників-хасидів.

Протягом тижня поліцією зареєстровано 12 кримінальних правопорушень, які були вчинені на території паломництва хасидів в місті Умань Черкаської області.

Паломники-хасиди почали покидати Україну 2 жовтня.