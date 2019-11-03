На Сумщині розшукали підлітка, який загубився в лісі під час змагань



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Стан здоров’я хлопця цілком задовільний Фото: Нацполіція

Хлопця знайшли мисливці за 10 кілометрів від місця проведення змагань

У Сумській області мисливці знайшли підлітка, який цілу ніч провів у лісі. Як повідомили у поліції, хлопець знайшов закинутий будинок і очікував допомогу біля розведеного багаття.

Про те, що підліток зник у лісі неподалік від с. Реутинці Кролевецького району, до поліції 1 листопада близько 16:00 повідомили його батьки. За їх словами, хлопчина брав участь у змаганнях зі спортивного орієнтування, але до фінішу так і не дійшов.

На пошуки хлопця були задіяні особовий склад Кролевецького, Путивльського, Глухівського, Шосткинського відділів та відділень поліції, роти поліції особливого призначення, співробітники ювенальної превенції, нацгвардійці, співробітники ДСНС.

Правоохоронцям активно допомагали жителі навколишніх сіл, райцентру, мисливці, єгеря, працівники аграрних підприємств, та всі небайдужі.

Підлітка у суботу знайшли мисливці за 10 кілометрів від місця проведення змагань. Ніч він провів у знайденому покинутому будинку, грівся біля самостійно розведеного багаття.

Наразі стан його здоров’я цілком задовільний, і він з батьками повертається до дому.