На Харківщині затримали збоченця, який розбещував семирічну племінницю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік рік тому звільнився з місця позбавлення волі

На Харківщині за розбещення неповнолітньої дівчинки поліцейські затримали її рідного дядька.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

«4 листопада до чергової частини відділу поліції звернулася 28-річна мешканка селища Безлюдівка, яка повідомила, що рідний брат вчинив відносно її 7-річної доньки розпусні дії», - заявили в поліції.

Повідомляється, що поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який рік тому звільнився з місця позбавлення волі, а останні кілька тижнів мешкав у сестри.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що ввечері жінка вклала дівчинку та 3-річного сина спати та ненадовго пішла з дому. Коли заявниця повернулася, то побачила, що її брат лежить у дітей в ліжку напівоголеним та торкається до дівчинки.

Жінка відразу викликала поліцію.

«За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років», - заявив начальник Харківського відділу поліції Олександр Козленко.

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, на Київщині поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у скоєнні розбещення неповнолітньої дівчинки.